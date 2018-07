Beyaz şehirde renkli günler Belgrad

BUGÜN NELER OLDU

Paris'i moda haftasında gezmek, Lapland'de kuzey ışıklarını yakalamak, Provence'ı lavantalar açtığında ziyaret etmek... Seyahat edilen şehirde özel bir etkinliğe ya da doğa olayına tanık olmak her zaman keyif verir. Bu kez rotamızı Sırbıstan'ın başkenti Belgrad 'a çeviriyoruz. Ve gezimizi şehrin çok yakınında gerçekleşen müzik festivali Exit'e giderek taçlandırıyoruz. Ama önce şehir turu... Tuna ve Sava ırmaklarının beslediği Belgrad, doğası ve tarihi ile etkileyici bir şehir. Stratejik açıdan önemli bir konumda olması yüzünden tarih boyunca çok savaş görmüş. Birçok kez yerle bir edilse de her seferinde toparlanmayı başarmış. 420 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra önce Yugoslavya'ya, şimdi de Sırbistan 'a başkentlik yapıyor. Üç yıldan fazla süren ve 1995 yılında sona eren Bosna Savaşı'nın izleri de hâlâ şehirde görülebiliyor. Belgrad, Sırpça 'beyaz' anlamına geliyor. Uçsuz bucaksız yeşil alanları, parkları şehrin akciğerleri, lezzetli yemekleri ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden eğlence hayatı da kalbi sayılıyor. Şehir, özellikle son yıllarda Türkiye'den gelen turistlerin en popüler duraklarından. Vizesiz gelinebilmesi ve Avrupa ülkelerine oranla ucuz olması buraya olan ilginin artmasına neden olmuş. Ayrıca sokaklar geç saatlere kadar güvenli ve hareketli. Ulaşım için birden çok alternatif var. Şehrin en hareketli yeri Skadarska Caddesi. Sanatçıların ve bohemlerin adresi olan caddeye eskiden sanatçılar, yazarlar sabah saatlerinde gelir, gün boyu burada vakit geçirirmiş. Mekan olarak çok fazla alternatif var burada. Alçak tavanlı meyhaneye benzeyen restoranlarda canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam yemeği yemek için ideal. Skadarska'da gezerken ünlü isimleri görmek kimseyi şaşırtmıyor. Türkiye'den giden turistler şehirde yeme-içme konusunda sorun yaşamıyor, çünkü et ve hamur işi Sırp mutfağının vazgeçilmezleri. Eğlence ve yemek için özellikle Sava Irmağı kenarına bağlanmış, dizi dizi yüzer bar ve restoranlar büyük ilgi görüyor.Belgrad'a gelmişken ülkenin kültür başkenti olarak adlandırılan Novi Sad 'ı görmemek olmaz. Sırbastan'ın özerk bölgesi Voyvodina'nın başkenti olan Novi Sad, Tuna nehri kenarına kurulu. Belgrad Şehir merkezinden otobüsle yarım saat içinde ulaşabilirsiniz. Renkli sokakları ve caddeleriyle keyifle zaman geçirmek için iyi bir tercih. Aynı zamanda çok sayıda kültürel yapıya ev sahipliği yapıyor. Şehir neo klasik mimarisi ve her yer yıl düzenlenen Exit müzik festivali ile dikkatleri üzerine çekiyor. Petrovaradin Kalesi'nde 2000 yılından beri düzenlenen festival bu yıl 12-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin bu yılki katılımcıları arasında David Guetta , Martin Garrix, Migos, Nina Kraviz ve Richie Hawtin gibi isimler var. Ayrıca son yılların başarılı Türk DJ prodüktörlerinden Burak Yeter ve Mahmut Orhan da festivalde çıkacak isimler arasında. 18. yüzyıldan kalma kalede, nefis bir manzara eşliğinde müzik dinlemek için Exit iyi bir fırsat.Ülkenin en eski ve en zengin müzesinde Van Gogh , Picasso ve Monet gibi ünlü ressamların eserlerinin yanı sıra ulusal sanatçıların yapıtları da sergileniyor. Fresk galerisinin de bulunduğu müze Cumhuriyet Meydanı 'nda yer alıyor. Ulusal Tiyatro da bu meydanda.Kanuni Sultan Süleyman zamanında kaleye yakın bir noktaya yapılan caminin adı, üzerindeki İslamiyet'i simgeleyen bayraktan geliyor. Şehrin ibadete açık olan tek camisi. İlk yıllarında her yerden görülebilmesi için ezan vakitlerinden minarelerine bayraklar asılırmış. 1575 yılında inşa edilen cami, 1941-1944 yılları arasında Almanların hava saldırısı sırasında büyük zarar görmüş. Birçok kez zarar gören cami, her defasında tamir edilmiş.Şehrin en güzel yapılarından biri Belgrad Kalesi. Sayısız kez istilaya uğrayan kalenin kapısından içeri girdiğinizde müzeler, parklar, galeriler ve kafelerle karşılaşıyorsunuz. Buradan şehrin manzarası da çok etkileyici.Balkanların en büyük Ortodoks Katedrali. Adını Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu Aziz Sava'dan alıyor. İnşasına 1935 yılında başlanan yapı, kentin simgelerinden. İhtişamlı bir Ortodoks kilisesi. 10 bin kişilik kapasiteye sahip.Mucit Tesla 'nın kişisel eşyaları ile orijinal belgelerinin sergilendiği bu müze, turistlerin şehirde ilk uğradıkları duraklardan. Önünde her daim kuyruk oluyor. Sırbistan'ın Smiljana Köyü'nde doğan mucidin adını taşıyan müze, kentin merkezindeki Krunska Caddesi'nde. İki katlı müzenin çarpıcı eserleri arasında Tesla Bobini de var.