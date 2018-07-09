İşte dönmek istemeyeceğiniz 6 muhteşem ada

1- MAYORKA – İSPANYA

Masmavi koylarda tüm gün tembellik yaparken Akdeniz'in serin sularına dalabileceğiniz Mayorka İspanya'nın ve tüm dünyanın en gözde tatil rotalarından biri. Çoğu zaman ülkenin bir diğer tatil cenneti İbiza ile kıyaslansa da burası daha sakin atmosferi ve ortamıyla İbiza'dan çok farklı. Üstelik Mayorka'da deniz keyfi yaparken benzersiz tarihi yerleri ve yapıları da görebilirsiniz.

2- BALİ – ENDONEZYA

Her ne kadar Endozya'nın adalarından biri olsa da Bali bugün egzotik tatil denince ilk akla gelen yerlerden biri. Göz alabildiğine uzanan pirinç tarlaları, göz alıcı kumsallar ve huzurlu atmosfer Bali'de bulabileceklerinizden birkaçı. Buraya kadar gelmişken dünyaca ünlü Bali masajını yaptırmadan, Uluwatu Tapınağ gibi tarihi yerleri görmeden ve tropikal meyvelerin tadına bakmadan sakın dönmeyin.

3- MİKONOS – YUNANİSTAN

Yunanistan'ın Ege Denizi boyunca dizilen çok sayıda irili ufaklı adasından belki de en ünlüsü Mikonos. Adanın bu kadar popüler olmasının nedeni doğal güzellikleri mi, eğlenceli gece hayatı ve plaj partileri mi yoksa bunların hepsi mi bilinmez ama eğer tatilden beklediğiniz hem eğlenmek hem de şehirden uzaklaşıp dinlenmekse Mikonos'ta hepsini birden bulabilirsiniz.

4- İBİZA - İSPANYA

Neredeyse tüm gün süren çılgın partileriyle bilinen İbiza Adası eğlenmek isteyen gezginler için benzersiz bir seçenek. İbiza'da Mayıs'ta başlayan sezon Ekim ayının günlerine dek devam ediyor. Eğer Mayorka'nın ortamını fazla sakin bulursanız veya fazladan bir yer görmek isterseniz rotanızı doğrudan İbiza'ya doğru çevirebilirsiniz. Adanın merkezinde bulunan konaklama tesisleri genel olarak sahil otelleri ve şehir otelleri olarak ikiye ayrılıyor. Sahil otelleri tüm gün deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler ve şehir otelleri ise daha hareketli bir ortamda zaman geçirmekten hoşlananlar için ideal.

5- KIBRIS

Hem benzersiz bir adada tatil yapmak hem de vize ve pasaport işlemleriyle zaman kaybetmeden yurt dışına çıkmak... Tüm bunları tek bir yerde gerçekleştirmek için Kıbrıs'ı da seçenekler arasına ekleyebilirsiniz. Girne, Lefkoşa ve Magosa gibi farklı şehirlerden meydana gelen adada özellikle Karpaz bölgesi uzun plajları ve deniziyle gezginlerin vazgeçilmez rotaları arasında. Kıbrıs'ta konaklamak için genellikle büyük oteller ve tatil köyleri sıralansa da hemen her dönemde bütçenize uygun alternatifler bulabilirsiniz. Adaya geldiğinizde Girne Limanı'nda kısa bir yürüyüşten sonra araç kiralayarak Gazimağusa'ya doğru gelirseniz günümüzde müze olarak kullanılan St. Barnabas Manastırı'nı da mutlaka görün.

6- BOZCAADA – TÜRKİYE

Ada tatili için daha da yakın ve kolay ulaşılabilir bir alternatif kulağa nasıl geliyor? Son yılların en gözde tatil rotaları arasına adını yazdıran Bozcaada'da neredeyse her mevsim düzenlenen festivalleri, zeytinyağlı nefis Ege lezzetleri, Ayazma Plajı'nın berrak suları ve büyük şehirlere yakınlığıyla hafta sonunda bile gelinebilecek yerlerden. Bozcaada'da büyük oteller ve tatil köyleri yok ama ailenizle veya arkadaşlarınızla kalabileceğiniz rahat ve sakin küçük oteller var. Üstelik adanın merkezinden Ayazma Plajı da dahil birçok yere ulaşmak çok kolay. Eğer merkezden uzaklaşıp Bpzcaada'nın diğer bölümlerini görmek isterseniz de araç kiralayabilirsiniz.