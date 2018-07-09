Kanada vizesi nasıl alınır?

KANADA VİZESİ NASIL ALINIR?

Kanada vize muafiyet kapsamı altında ülkeye turistik amaçlı ziyaretlere 6 aylık oturum hakkı tanımaktadır. Bu süre içinde turistlerin hakları turistik statüden daha fazla değildir. Ancak her ne kadar ülke vize muafiyeti uygulasa da bu ülkeye girişte mutlaklık sağlamamaktadır. Son karar yetkili memurundur.Türk pasaportu taşıyorsanız bu durumda Kanada için vize almanız gerekmektedir. Bu vize dünyanın alınması en zor vizelerinden biri olsa da Türk vatandaşları diğer ülke vatandaşlarına nazaran daha kolay bir şekilde vize alabilmektedirler. Başvuruyu İstanbul ya da Ankara'da bulunan Kanada Başkonsolosluğu ya da Büyük Elçiliği aracılığıyla yapabilirsiniz dilerseniz online ya da yazılı olarak da başvuru yapma hakkınız vardır. Online başvuruyu oldukça dikkatli bir şekilde yapmanız başvurunuz değerlendirilmesi bağlamında ciddi bir öneme sahiptir. Eğer gerektiği şekle uygun başvuru yapmazsanız ödediğiniz vize ücreti ya da başka ifadeyle harçlar da yanacaktır. Bu anlamda Kanada vizesi başvurularında vize alanında uzman olan bir kişiden yardım alınmasında fayda var. Çünkü bu vize türü Schengen ya da Amerika Birleşik Devletleri kadar basit bir başvuru prosedürüne sahip değildir.

Türk vatandaşı olarak başvuru yapmanız durumunda başvuru ile beraber parmak izi alımı da yapılacaktır. Bunun yanı sıra bazı durumlarda sizden tam teşekküllü sağlık raporu da talep edebilmektedirler. Bu tamamen memur ile aranızda kurulacak olan ilişkiye bağlı diyebiliriz. Kanada vizesi başvurusunda dolduracağınız başvurunun haricinde sizden aşağıda yer alan belgeleri talep edeceklerdir.

Resmi belge şeklinde sunulacaklar;

1. Banka hesap dökümü (İngilizce ya da Fransızca)

2. Güncel ve önceki pasaportlarınızda bulunan tüm vize ve damgalar

3. Maaş bordurosu (İngilizce ya da Fransızca)

4. Şirket sahiplerinden şirkete ait imza sirküleri, finansal kayıtlar vs. (İngilizce ya da Fransızca)

5. Biyometrik fotoğraf (Kanada Konsolosluğu resmi sitesinden özelliklere bakılmalıdır.)

6. Eski ve yeni eşinize dair kimlik bilgileri (Boşansanız dahi) (İngilizce ya da Fransızca)

7. 2. derece yakınlarınıza dek bilgi istiyorlar. (İngilizce ya da Fransızca)

8. Niyet Mektubu (İngilizce ya da Fransızca)

9. Mesleki durumunuz diploma vs.