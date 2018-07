Prag'ta gezilecek yerler

PRAG'TA NE YAPILIR?

Günün her dakikası canlılığın devam ettiği şehirde gezilecek çok sayıda etkileyici yer var. Çoğunlukla 14. yüzyılda Kutsal Roma İmparatoru IV.Charles tarafından yaptırılan Prag Kalesi (Hradcani), St Vitus Katedrali, Charles Köprüsü ve çok sayıda kilise ve saray kompleksi bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde ve şehri keşfetmeye başlamak için de en uygun yer.

1-PRAG KALESİ

Prag Kalesi dünyanın en büyük ve en görkemli kalesi ve Prag gezilecek yerler rotası için de en uygun başlangıç noktası. Farklı mimari tarzlarda saray ve kiliselerin yer aldığı oldukça büyük bir kompleks olan kale inşa edildiği 880'den bu yana kentin siluetinin önemli bir parçası. Turistlerin içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturduğu kalede, her mekanı ayrıntılarıyla göreyim derseniz en az yarım gün ayırmanız gerekiyor.

2- AZİZ VİTUS KATEDRALİ

Çek Cumhuriyeti'nin en büyük katedrali Aziz Vitus de Prag Kalesi içinde yer alıyor. Kalenin en görkemli yapısı olduğundan ayrı bir başlıkta yazılmayı hakkediyor. Yapımına Kral 4. Charles'ın "Dinde daha güçlü olma" isteğiyle 1344'te başlanan katedralin inşası tam 585 yıl sonra tamamlanabildi. 124 metre uzunluğu ve 33 metre yüksekliğiyle şato atmosferine sahip kale bugün dünyanın en büyük beşinci katedrali.

3- KAFKA MÜZESİ

Kendinizi Kafka'nın doğduğu ve altı yaşına kadar yaşadığı evin bulunduğu (Stare Mesto Praha-1) Franz Kafka Meydanı'na atın. Edebiyat trahinin önemli yazarlarından Kafka'nın düşüncelerinin içine girmiş gibi hissettiğiniz müzede Kafka'nın yaşamı ve yapıtlarına dair pek çok obje ve belgeye rastlıyorsunuz.

4-CHARLES BRİDGE

On dördüncü yüzyılda Kral IV. Karl tarafından yaptırılan 520 metre uzunluğuyla Prag'ın en eski köprüsü Charles Bridge (Karl Köprüsü), her iki yakasını on beşer heykelin süslediği oldukça görkemli bir yer. Kenti simgeleyen iki önemli tarihi yapıdan biri olan köprü 1600'lerden 1800'lü yıllara kadar Katoliklerin heykel merakı nedeniyle çok sayıda görkemli eserle donatıldı.

5-OLD TOWN SQUARE

Karl Köprüsü'nü geçtikten sonra Karlova sokağını takip ederek yürüdüğünüzde, Çek dilinde "Staromestské námestí" olarak bilinen tarihi meydan Old Town Square karşınıza çıkıyor. Her bir köşesinde çok sayıda görkemli ve etkileyici tarihi yapıların sıralandığı meydan 1992'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor ve bana göre Avrupa'daki en güzel meydanlardan birisi.

6-DANS EDEN EV

Bir yanı tarihin derinliklerine doğru uzanan doku ve atmosfere sahip olan Prag'ın diğer yanı ise akıl almaz tasarıma sahip mimari yapılarla süslü. 1996'da inşası tamamlanan Dans Eden Ev, postmodern mimari akımlarından dekonstrüktivist yapısıyla arzı endam ediyor. Çek mimar Valdo Milunic ve Kanadalı mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan bu ilginç bina, turistler tarafından mutlaka ziyaret ediliyor.

7-VACLAV MEYDANI

Prag'ın iki ana meydanından biri olan ve adını Bohemya Dükü I. Vaclav'dan alan Wenceslas Meydanı (Václavské námestí), alışveriş tutkunları için gerçek bir cennet. Kral IV. Karl tarafından 1348'de at pazarı olarak düzenlenen meydan, aslında meydandan çok tipik bir bulvarı andırıyor. Mağazaların yanı sıra pek çok bar, gece kulübü, restoran, otel ve bankanın bulunduğu meydan, bu özelliğiyle kentin eğlence, ticaret ve finans merkezi.