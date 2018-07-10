Keşfedilmesi gereken yer: Salda Gölü!

HİÇBİR GÖL BU KADAR MAVİ DEĞİL

Salda Gölü'nün kışkırtıcı güzelliğinin altında yatan en önemli nedenlerden biri de sahip olduğu turkuaz renk. Zaten Maldivler'e olan benzerliği de buradan geliyor. Salda Gölü'nün kıyısında bir fotoğraf çekip sosyal ağlarınızda paylaşsanız, herkes Maldivler'e gittiğinizi zanneder. Bozuntuya vermeyin deriz.

KUMLARI BEMBEYAZ

O bembeyaz kumlar, Salda Gölü'nün en çarpıcı özelliklerinden biri. Bu da Salda Gölü'nün Maldivler'le olan ortak noktalarından. Kendinizi doğal bir çölün ortasında hissetmeniz de olası o bembeyaz kumlara basarken.

GÖZ KAMAŞTIRAN MANZARASI

Gölün manzarasını görebileceğiniz en iyi nokta Salda Beli. Burası denizden 1280 metre yükseklikte. Denizli tarafından gelirken, göle 1,5 km mesafede bulunuyor Salda Beli. Manzarayı gördükten sonra kendinizi gerçekten çok şanslı hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Fotoğraf makineniz kesinlikle yanınızda olsun.

SALDA GÖLÜ NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içerisindedir. Burdur-DenizAntalyalya üçgeninin hemen ortasında sayılır. Yeşilova'ya uzaklığı 5 km, Burdur'a uzaklığı 60 km, Denizli'ye uzaklığı 100 km ve Antalya'ya uzaklığı 160 km'dir.Otobüsle gidilmek isteniyorsa ilk önce Denizliye sonrasında Salda Gölü otobüsleriyle ulaşım sağlanıyor.