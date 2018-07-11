Avusturalya'da gezilecek yerler...

DOĞA HARİKASI BİR ÜLKE: AVUSTRALYA



Avustralya bir ada ülkesi olmasının yanında doğa harikası olması ile de insanları cezbetmektedir. Çoğu insan için özellikle ada ülkeleri ayrı bir cazibeye sahiptir. Tabi Avustralya'daki cezbedici özellikler sadece doğa güzellikleri ile de sınırlı değil. Ünlü film festivalleri, insanı hayran bırakan tarihi ve kültürü ile Avustralya bir baş yapıt. Great Ocean Road, Erskine Falls gibi yerler Avustralya'ya gitmek için başlı başına bir sebep.

TARİHİN SANAT İLE BULUŞTUĞU YER: COOBER PEDY



Coober Pedy yeraltı şehri olarak bilinen ve gezilmesi gereken yegâne Avustralya şehirlerinden biridir. Avustralya seyahatiyapacaklar için gidilmesi gereken yerlerden biri de şüphesiz ki Coober Pedy'deki yeraltı kiliseleridir. Özellikle The Catacomb Church kilisesini ziyaret etmelisiniz. Coober Pedy sadece yeraltı mekanları ile ünlü bir yer değil, dünyanın opal merkezi olarak da biliniyor. Pitch Black, Red Planet gibi filmlerin de çekilmiş olduğu Coober Pedy şehrini gezmeyi sakın unutmayın.

DOĞA HARİKASI AVUSTRALYA'NIN BAŞKENTİ: CANBERRA



Avustralya her ne kadar Melborn ve Sydney şehirleri ile bağdaşmış bir ülke olsa da başkenti Canberra'dır. Başkent de diğer iki şehir kadar gezilmeye değer güzelliktedir. Canberra şehrine ayak bastığınızda ilk durağınız tarih kokan Avustralya Savaş Anıtı olmalı. Bu savaş anıtı Avustralya'nın bu zamana kadar katıldığı savaşlarda hayatını kaybedenler için inşa edilmiş. Bu anıtta elde edilen ganimetler, savaş silahları ve tarih belgeleri gibi birçok şey sergilenmektedir. Avustralya'nın savaştığı ülkeleri temsilen liderlerinin büstleri dikilmiştir. Bu büstler arasında Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yer almaktadır.

GİTMEK İÇİN ONLARCA SEBEBİNİZ OLAN ŞEHİR: SYDNEY



Avustralya'nın başkenti olmamasına rağmen en çok bilinen şehri Sydney'i ziyaret etmek için onlarca sebepten birkaçına yazımızda yer vereceğiz. Sydney şehri doğal güzellikleri, ihtişamlı yapıları ve kozmopolit yaşantısı ile gezmek için can atacağınız bir yer. Bondi Beach, 100'e yakın sahilden sadece bir tanesi. Özellikle sörf tutkunlarının tercih ettiği Bondi Beach, bir kilometreye yakın uzunluğu ile harika bir tatil geçirmenizi sağlayacak.



Darling Limanı sayısız kafe, alışveriş mekânı ve restorana sahip eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Ulusal Denizcilik Müzesi, Sydney Eğlence Merkezi, Çin Bahçeleri ve Dev Fuar Merkezi gibi vakit geçirebileceğiniz birçok yere sahip.

Mimarinin ve müziğin ahenkle buluştuğu yer Sydney Opera Evi hem göz hem de kulak zevkinizin doruk noktalara ulaşmasını sağlayacak. Göz kamaştıran mimarisi ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Sydney Opera Evi tam 16 yılda tamamlanmış. 20. Yüzyılın en önemli mimari eserlerinden biri kabul edilen Sydney Opera Evini yılda 1.6 milyondan fazla kişi ziyaret etmektedir