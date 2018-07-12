Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gezilecek yerler

Azerbaycan'ın başkenti, Hazar denzinin göz bebeği, farklı biçok kültürü içinde barındıran ve dünyanın en lezzetli mutfağına sahip olan Bakü'de gezilecek yerler rehberi.

BAKÜ'DE GEZİLECEK YERLER

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI

Bakü halkı tarafından "İçeri Şeher" olarak isimlendirilen saray, şehrin en eski tarihi eserlerinden birisidir. 15. yüzyılda şehirde hamiyet kuran Şirvanşah Devleti'nin hükümdarlarından İbrahim Halillullah döneminde inşa edilmiştir.

Şirvanlar Sarayı, iki kat ve 54 odadan oluşmaktadır. Üst kat şah ve ailesinin yaşam alanı iken alt kat devlet işlerinin yürütüldüğü ve misafirlerin ağırlandığı yerdir. Ayrıca şahın çocuklarının eğitimi için yapılmış özel alanlarda bulunmaktadır.

Saray 1964'ten beri müze olarak kullanılmaktadır. Haftanın her günü saat 10:00-18:00 arası ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

KIZ KALESİ

Şehrin liman bölgesinde bulunan kız kalesinin ne zaman inşa edildiği ya da adının nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 2000 yılında Şirvanşah Sarayı ve Kız kalesi UNESCO tarafından dünya mirasları listesine alınmıştır.

Kız kalesini haftanın her günü saat 09:00-18:00 arası açıktır. Giriş ücretlidir ve yetişkinler için fiyatı 7 Azeri manatı'dır.

LETİF KERİMOV HALI MÜZESİ

Bakü halı dokumacılığı konusunda da oldukça eski bir kültüre sahiptir. Letif Kerimov, eski çağlardan kalma tarihi halıların bulunduğu bir müzedir. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaret edebileceğiniz müze, hafta içleri 10:00-18:00, hafta sonları ise 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BAKÜ'DE NE YENİR?

MANTILI ÇORBA DÜŞBERE

Kuzu ya da dana etli minik mantıların, sirkeli, sarımsaklı sos ile pişirilmesiyle hazırlanan düşbere çorbası, özellikle kış mevsiminde Bakü'de severek tüketeceğiniz, enfes bir çorba.

PİTİ AŞI

Kuzu etinin patates, domates, erik kurusu ve ana malzeme olan nohut ile buluşmasıyla oluşan piti aşı, güveç içinde, fırında pişirilir. Doyurucu ve besleyici yemek Azeri mutfağının en çok tüketilen lezzetlerindendir.

ŞAH PİLAVI

İncecik ve yumuşacık bir hamurun içine doldurulan; pirinç, kayısı, kuzu eti, kestane ve kuru eriğin fırında pişip iyice helmelenmesi ile meydana gelen şah pilavı, Bakü'de mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Evde yapımı oldukça zahmetli olan pilav, tek bir öğün için tek bir ana yemek olarak oldukça doyurucu özelliğe sahiptir.

KARPUZ REÇELİ

Azeri mutfağı, reçelleriyle de oldukça ünlüdür. Pek çok meyvenin ve sebzenin reçelinin yapıldığı ve satışa sunulduğu Bakü'de en popüler olanlar arasında karpuz reçeli bulunur. Yazın en sevilen meyvesini dört mevsim yemenizi sağlayan karpuz reçelini sevdiklerinize, Bakü hatırası olarak, güzel bir armağan olarak da satın alabilirsiniz.