Çanakkale'de gezilecek 5 yer : Şanlı tarihi ile Çanakkale rehberi

1.TRUVA ANTİK KENTİ

Antik medeniyetlerin beşiği kabul edilen Truva, 9 adet şehrin birbiri üzerine kurulmasıyla oluşmuştur. M.Ö. 3000-2500 yıllarında yerleşim yeri olarak kurulduğu bilinmektedir. 1871 yılında Heinrih Sclieman tarafından ilk kazının yapıldığı Truva, 1988 yılından beri Dünya Miras Listesi'nde olan antik şehir 1996 yılından beri milli park statüsündedir. Truva, Troya, Troia, İlion, Vilusa gibi adlarla da anılan Truva Antik Kenti Çanakkale merkez ilçeye bağlı İntepe beldesindedir. Konum olarak Kazdağları'nın eteklerindedir. Çok sayıda filme ilham kaynağı olan Truva Atı'nı görmek için buraya uğrayabilirsiniz.

2.ASSOS ANTİK KENTİ

Tarihi M.Ö. 900'lü yıllara dayanan kent, içinde anfi tiyatro, Athena Tapınağı, Agora, Gymnasium ve Nekrapol'ün de bulunduğu şehrin en yüksek ve en güzel manzarasına sahip yerlerinden birisinde kuruludur. Assos Soktates'in yaşadığı ve tarihte ilk felsefe okulunun kurulduğu yerdir.

3.KİLİTBAHİR KALESİ

Fatih Sultan Mehmed tarafından Çimenlik Kalesi(Kale-i Sultaniye) ile birlikte karşılıklı olarak İstanbul'un fethinden sonra boğazların denetimini sağlamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Yakup Bey tarafından 1462'de yaptırılmıştır. Kilitbahir Kalesi, Kilid-ül Bahr(denizin kilidi) anlamına gelen bir sözcüktür. Fatih Sultan Mehmed'in geometriye düşkünlüğünün yansıdığı kale üç yapraklı yonca planı ile kuvvetli bir savunma sitemine sahiptir. Bir dış sur, iç kale ve iç kale içinde birde iç kule yer almaktadır. Konumu itibariyle boğazı ateşe tutabilecek şekilde yerleştirilmiştir. Hisarpeçeye sahip kaleye Kanuni döneminde ek olarak ikinci bir avlu ve kule inşa edilmiştir. Kalenin tarihimizde çok önemli bir yere sahip olmasının bir nedeni de Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir mevzi görevi görmesidir.

4.PARİON ANTİK KENTİ

Tarihi ilk çağlara kadar uzanan Parion Antik Kenti, Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kemer Köyü'ndedir.Truvalı Priamos'un oğlu Paris'in adını taşıyan Parion Antik Kenti, en parlak döneminde nüfusu 25-30 bin olarak bilinmektedir. Büyük İskender'in Perslere karşı savaşı kazanmasıyla Hellen egemenliği, daha sonra Bergama krallığı ve Roma hakimiyetine girer. Bizans döneminde Parion önemli bir piskoposluk merkezidir. Parion'da M.Ö. 5.yy.dan M.S. 3.yy. sonlarına kadar tarihlenen gümüş, bronz ve bakır sikkelere rastlanmıştır. Kemer'de, kentin zenginliğini gösteren görkemli bir tiyatro, Roma villası ve odeion yapısı ortaya çıkarılmıştır.

5.ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ

Çanakkale savaşlarının merkezi olan bu yerde I. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşlarında şehit olan ecdadımızın anısına yapılmıştır. 41.7 metre yüksekliğinde olan ve 4 ayak üzerine oturtulan 25 X 25 metre ebatlarındaki kaide ana figürdür. 1954 yılında temeli atılan şehitlik, 1960 yılında ziyarete açılmıştır. Şehitliğin tasarımı, Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve Feridun Kip'e aittir. İnsanoğlunu bambaşka bir duygu yoğunluğuna sürükleyen şehitlikte, Mehmetçik anıtı, savaş eserleri müzesi ve Türk Şehitliği bulunmaktadır. Çanakkale Şehitliği'nde, Anadolu Yakası Şehitlikleri, Gelibolu Şehitlikleri, Eceabat Şehitlikleri, Anafartalar Şehitlikleri, Kilitbahir Şehitlikleri yer almaktadır. Çanakkale'ye gelindiğinde ilk olarak ziyaret edilmesi gereken yerlerdir.