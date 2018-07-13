İstanbul'u görmeniz için 5 neden!

BOĞAZİÇİ KIYILARI



Sadece İstanbul'u değil Avrupa ve Asya'yı da ayıran Boğaziçi, kuşkusuz İstanbul'un güzelliğinde önemli bir paya sahip. Birbirinden güzel tarihi yalıları, vapurları ve yeşiliyle Boğaziçi, İstanbul'a gelen turistlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında sıralandı.

DOLMABAHÇE SARAYI



19. yüzyılda inşa edilmiş barok bir yapı olan Dolmabahçe sarayı, Osmanlı padişahlarının yaşadığı yerdi. Dolmabahçe Sarayı 1856 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştı. Devlete ait önemli kararların alındığı, çok sayıda görüşmenin gerçekleştiği Dolmabahçe, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayata gözlerini yumduğu yer. Dolmabahçe Sarayı günümüzde İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzelerinden biri.

AYASOFYA



İstanbul'un olduğu kadar insanlığın da en önemli anıt yapılarından biri olan Ayasofya, Roma imparatoru Jüstinyen tarafından 536 yılında yaptırılmıştı. İsidoros ve Anthemios'un mimarları olduğu Ayasofya görkemiyle ziyaretçilerini büyülüyor. İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan Ayasofya günümüzde şehrin en çok ziyaret edilen mzüesi.

KAPALIÇARŞI



Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Kapalıçarşı, yüzyıllardır ayakta. Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı günümüzde hem İstanbulluların hem de turistlerin mutlaka ziyaret ettiği yerler arasında.

TOPKAPI SARAYI

Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün zirvesinde olduğu dönemde en önemli kararların alındığı yer olan Topkapı Sarayı, sade çizgilere sahip bir yapıdır. Günümüzde müze olarak kullanılan Topkapı Sarayı, İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biridir.