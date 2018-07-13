İşte dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri!

RUSYA

Rusya'yı geçen yıl 31,3 milyon kişi ziyaret etti. Tolstoy ve Dostoyevski gibi edebiyat dehalarının doğum yeri olan dünyanın en geniş ülkesi Rusya'yı bir kerede görmek mümkün değil. Trans Sibirya Demiryolu, St. Petersburg'un zengin mimarisi ve Kızıl Meydanı ile Moskova en çok ziyaretçi çeken yerler arasında.

MEKSİKA

32,1 milyon ziyaretçinin çoğu ülkenin ince kumlu sahilleri için gelse de Meksika'da keşfedilecek daha çok şey var. Tulum'daki Maya harabeleri gibi gizemli tapınaklar, tropik ormanlar, Chiapas'ın tepeleri ve İspanyol koloni mimarisi bunlardan sadece bir kaçı.

İNGİLTERE

Burası Stonehenge efsanelerinin, Londra'nın kültürel arenası kadar gizemli olduğu bir yer. Monarşi, Shakespeare tiyatrosu, öğleden sonra çayları... Tüm bunlar Britanya'ya 2015 yılında 34,2 milyon ziyaretçi çekti. Çoğu İngiltere'ye gitse de diğerleri İskoçya, Galler ya da Kuzey İrlanda'yı keşfetmeyi tercih etti.

ALMANYA

Ülkenin 20. yüzyıldaki trajik tarihi de pek çok kişiyi Soykırım ya da Soğuk Savaş Anıtları'na çekiyor. Kara Ormanlar ve Alpler, Neuschwanstein Kalesi gibi masalsı yerler de geçen yıl 35 milyon ziyaretçiyi ülkeye çekti.

TÜRKİYE

Avrupa ve Asya'yı birleştiren İstanbul'un hazineleri sadece Sultanahmet Camii ya da Ayasofya ile sınırlı değil. Doğası, Akdeniz'deki sahilleri ya da başka bir dünyaya ait izlenimi veren Kapadokya ile Türkiye geçen yıl 39,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Ancak darbe girişimi ve terör olayları sonrası 2016'da ülke turizmi düşüş eğiliminde.

İTALYA

Burası Rönesans'ın ve de Roma İmparatorluğu'nun doğum yeri. Espresso, pizza ve operasıyla ünlü ülke geçen yıl 50,7 milyon ziyaretçi ağırladı. Roma'dan Venedik'e, Sicilya'dan Toskana'ya İtalya'da kültürel değerler ve kartpostalları andıran manzaralar eşit dağılmış gibi. Fotoğrafta Roma'daki Colosseum görünüyor.

ÇİN

Dünyanın en eski medeniyetlerinden birine sahip olan Çin aynı zamanda dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden. Geçen yıl 56,9 milyon insanın yaptığı gibi Çin'i ziyaret etmek için pek çok neden var. Çin Duvarı'ndan İpek Yolu'na kadar ülkenin ilgi çekici sayısız yeri var.

İSPANYA

İspanya'yı Flamenko ve Fiesta ile ilişkilendirmek klişe olabilir ancak yine de tüm bunlar ülkeyi geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen (68,2 milyon ziyaretçi) üçüncü ülkesi yapmayı sağladı. Fotoğraftaki Elhamra Sarayı gibi tarihi yerler, Picasso'dan Gaudi'ye sanat dehaları, ya da geleneksel yemekleri olan paella ya da tapaslarıyla İspanya milyonları kendine çekiyor.

ABD

Amerikan kültürüne filmler ve müzik aracılığıyla aşinayız ancak hiçbir şey geçen yıl 77,5 milyon kişinin yaptığı gibi tüm bunları yakından görmenin yerini tutamaz. Çöller, dağlar ve sahilleri kapsayan bir tur ya da metropollerinde kaybolmak, modern mimari arasında Rock'n'Roll, caz ya da hiphop müziği dinlemek yapılabilecek yüzlerce şeyden sadece bir kaçı.