Çoçuklarla gezilebilecek tarihi yerler

ÇANAKKALE

Eşsiz coğrafyası ve tarihi ile dikkat çeken Çanakkale'yi ve Gelibolu Yarımadası'nı çocuklar ile gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Dünya tarihinin en önemli savaşlarından birine ev sahipliği yapmış olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Atatürk önderliğinde gerçekleşen kahramanlık destanını çocuklarınıza anlatabilirsiniz. Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği başta olmak üzere, anıt ve şehitlikler, ziyaretçilerine duygusal anlar yaşatıyor. Dünyanın en ünlü antik kentlerinden olan, şehrin simgesi Truva Atı'nın da bulunduğu Troia (Truva) Antik Kenti, Deniz Müzesi, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni de gezerek Çanakkale turunu tamamlayabilirsiniz. Çocuklarınızla tarihin koridorlarında çıkacağınız etkileyici bir yolculuğa hazır olun.

EFES ANTİK KENTİ

Yakın zaman önce Unesco Dünya Miras listesine giren Efes Antik Kentini çocuklarınızla tanıştırmadıysanız şimdi tam zamanı. Arkadine Caddesi'nde geçmişin izlerini sürebilir, Celsus Kütüphanesi'nin görkemli mimarisinin önünde fotoğraf çektirebilir, Büyük Tiyatro'da tarihe tanıklık edebilirsiniz. Büyüleyici atmosferi ile tüm dünyadan turistleri kendisine çeken antik kente ikinci kez gitmek isteyeceksiniz.

TOPKAPI SARAYI

Tarihi yarımadada bulunan, İstanbul'un en çok turist çeken tarihi mekanı Topkapı Sarayı keşfedilmeyi bekliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört yüzyıl boyunca idari merkezi olmuş olan saray, bugün dünyanın en büyük müze saraylarından biri konumunda bulunuyor. Tarihi yapısı, etkileyici mimarisi, Osmanlı'daki yaşama ışık tutan koleksiyonları, geniş avluları ve yemyeşil bahçeleri her yaştan çocuğu büyülüyor. Saray gezisinden sonra yorgunluğunuzu, Sultanahmet'in meşhur köftelerini yiyerek atabilirsiniz

KONYA

Mevlana'nın şehri olan Konya, turistik ve tarihi mekanlarıyla çocuklarınızla keyifli bir tatil geçirebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Mevlana Müzesi ve Türbesi'nde çocuklarınıza şair, filozof ve düşünce adamı Mevlana'yı, onun inanç ve öğretilerini anlatabilirsiniz. Selimiye Camii, İnce Minare Müzesi, Alaaddin Tepesi'ni de içine alan şehir gezisini etli ekmek ziyafeti ile noktalayabilirsiniz. Konya sınırları içinde ise Çatalhöyük ve Kilistra Antik Kentleri, Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında bulunan Göksu Vadisi'ndeki Yerköprü Mağarası ve şelalelerini keşfe çıkabilirsiniz.

ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Anıttepe'de bulunan anıt mezarı çocuklarınızı mutlaka götürmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Türk Ulusunun Atatürk'e duyduğu minnet ve saygının bir ifadesi olan Anıtkabir, görkemli mimarisi, kabartmalı yapıları ve heykelleri ile büyük küçük her yaştan insanı etkiliyor. Şeref salonunda bulunan Atatürk mozolesinde Büyük Önder'e saygılarınızı sunduktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezebilirsiniz.