Türkiye'de görmeniz gereken antik kentler

EFES ANTİK KENTİ / İZMİR

Kuruluşu milattan önce 6000'li yıllara uzanan yerleşim İyonya'nın 12 şehrinden biriydi. Bu yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Eserlerin iyi korunmuş olmasından dolayı içeri girdiğinizde kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz.

SAGALASSOS / BURDUR

Antik Yunan'da Pisidya'nın başkenti olan kent Büyük İskender'in burayı almak istemesiyle adını duyurur. 1990'da başlayan kazılarda ortaya çıkan ihtişamlı heykeller, 9 bin kişilik tiyatro ve Roma hamamı dikkat çekiyor.

PERGAMON / İZMİR

2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen kent, milattan önce 3. yüzyılda Pergamon Krallığı'nın başkentiydi. Önemli eserleri bugün kentte görebilseniz de, ne yazık ki Athena Tapınağı Almanya'ya götürülmüş ve bugün Berlin Müzesi'nde sergileniyor.

AFRODİSİAS / AYDIN

Milattan önce 5. yüzyılda kurulan kent, güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış. Depremler ve istilalar sonucu yok olmaya yüz tutan yerleşim, fotoğrafçı Ara Güler'in tesadüf sonucu burayı keşfetmesiyle yeniden hayat buldu.

PERGE / ANTALYA

Geç Klasik, Helenistik ve ağırlıklı olarak Roma İmparatorluğu dönemlerinde planlama açısından önemli bir kenttir. İlk kazıların 1946 yılında başladığı bölgede antik dünyadan günümüze kalan iyi korunmuş 13 bin kişilik stadyum bulunuyor.

HATTUŞAŞ / ÇORUM

Hitit Krallığı'nın başkenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Kente ilk geldiğinizde dikkatinizi surlar, saray kalıntıları ve bir savaş esnasında şehirde yaşayanların gizlice dış dünyaya ulaştıkları Yerkapı çekecek.

ANİ HARABELERİ / KARS

Kentin kıyısında Aras Nehri'nin Arpa Çay kolu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturuyor. Ermeniler, Araplar, Urartular ve Türkler gibi 24 farklı uygarlık burada hüküm sürmüş. İki farklı dine ait eserleri görmek mümkün.

TROYA / ÇANAKKALE

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan, Homeros'un 2700 yıl önce yazdığı İlyada Destanı'nın geçtiği ve uğruna 10 yıl savaşılan yer burası.

YESEMEK / GAZİANTEP

Tarihte bilinen ilk açık hava heykel atölyesi milattan önce 1335-1375 tarihleri arasında kullanılmış. Geç Hitit İmparatorluk dönemine ait heykel üretimini sanatsal ve teknolojik açıdan ortaya koyan 300'den fazla eser var.

PRİENE / AYDIN

Bir zamanlar deniz kenarında kurulmuş olan kent, bugün Menderes Nehri'nin biriktirdiği alüvyonlardan dolayı kıyıdan kilometrelerce uzaklıkta yer alıyor. İnce matematik hesaplarıyla kent 80 eşit alanlı bloka ayrılarak inşa edilmiş