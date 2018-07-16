Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Seyahat Haberleri > Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak yerler

Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak yerler

Her yaştan adrenalin tutkunları, bu haber size. Türkiye'de yamaç paraşütü yapabileceğiniz 5 yeri sizin için derledik. Doğa sporu yapmayı sevenler, coğrafi konumu ve uzun bir eğitim süreci gerektirmeyen bir hava sporu. Peki Türkiye'de yamaç paraşütü yapabileceğiniz yerler neresi? İşte yamaç paraşütü yapabileceğiniz yerler...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 16:00
Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak yerler

1. FETHİYE, MUĞLA
<Antalyabadağ'da en az 1700 metre yükseklikten yapacağınız atlayışlar size unutulmaz dakikalar yaşatacak.
'nin görenleri hayran bırakan doğal güzelliklerine tanıklık edeceğiniz bu atlayış için en ideal dönem bahar ayları.
Zira yaz aylarında oluşan yoğun ilgi nedeniyle sırada beklemeniz gerekebilir.

2. NEMRUT DAĞI, ADIYAMAN

Harika günbatımı ve tarihsel anıtlarıyla bilinen , yamaç paraşütü tutkunlarının da gözdesi. Kuzey ve güney rüzgarlarının etkisinde olan bölgede yamaç paraşütü yapanlar oldukça geniş bir alanı rahatlıkla gözlemleme fırsatına sahip olabiliyorlar. merkezinden, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine birçok yer bu sporu yapanlar tarafından gözlemlenebilmekte.

3. ABANT, BOLU

Özellikle sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne dönüşen , ormanları ve gölleriyle insanları kendisine hayran bırakıyor. Bu güzellikleri bir de havadan görmek isteyenler yamaç paraşütü etkinliklerine katılmayı ihmal etmiyor.

4. PAMUKKALE, DENİZLİ

'de bulunan Dinamit Tepesi, bölgenin travertenler dışında en önemli turizm atraksiyonu. Hierapolis'e de yakın olan bölgede çok sayıda doğa sporu tutkunu atlayış gerçekleştirmekte.

5. KAŞ, ANTALYA

Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin gözde rotalarından 'taki Asas Dağı, yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de sevdiği mekanlardan. 650 metre yükseklikten yapılabilecek atlayışlarla mavi ve yeşilin iç içe geçtiği doğa güzelliğine tanıklık etme imkanına sahip olabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN