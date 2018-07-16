Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak yerler

1. FETHİYE, MUĞLA

<Antalyabadağ'da en az 1700 metre yükseklikten yapacağınız atlayışlar size unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Fethiye'nin görenleri hayran bırakan doğal güzelliklerine tanıklık edeceğiniz bu atlayış için en ideal dönem bahar ayları.

Zira yaz aylarında oluşan yoğun ilgi nedeniyle sırada beklemeniz gerekebilir.

2. NEMRUT DAĞI, ADIYAMAN



Harika günbatımı ve tarihsel anıtlarıyla bilinen Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının da gözdesi. Kuzey ve güney rüzgarlarının etkisinde olan bölgede yamaç paraşütü yapanlar oldukça geniş bir alanı rahatlıkla gözlemleme fırsatına sahip olabiliyorlar. Adıyaman merkezinden, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine birçok yer bu sporu yapanlar tarafından gözlemlenebilmekte.

3. ABANT, BOLU



Özellikle sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne dönüşen Abant, ormanları ve gölleriyle insanları kendisine hayran bırakıyor. Bu güzellikleri bir de havadan görmek isteyenler yamaç paraşütü etkinliklerine katılmayı ihmal etmiyor.

4. PAMUKKALE, DENİZLİ



Pamukkale'de bulunan Dinamit Tepesi, bölgenin travertenler dışında en önemli turizm atraksiyonu. Hierapolis'e de yakın olan bölgede çok sayıda doğa sporu tutkunu atlayış gerçekleştirmekte.

5. KAŞ, ANTALYA



Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin gözde rotalarından Kaş'taki Asas Dağı, yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de sevdiği mekanlardan. 650 metre yükseklikten yapılabilecek atlayışlarla mavi ve yeşilin iç içe geçtiği doğa güzelliğine tanıklık etme imkanına sahip olabilirsiniz.