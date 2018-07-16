Uçuşunuzu daha kolay hale getirecek yollar

İşte uçuşunuzun daha iyi geçmesi için yapmanız gerekenler...

LENS KULLANMAYIN!



Uçuş esnasında lens kullanmak göz kuruluğunu arttırır. Dolayısıyla uçak yolculukları sırasında gözlük kullanmayı tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

KULAK TIKANMASINA KARŞI SAKIZ ÇİĞNEYİN



Uçuş sırasında oluşan basınçtan ötürü kulak tıkanıklığı yaşanır. Bunun önüne geçmek için de genellikle parmaklar kullanılır. Ancak bu pek bir işe yaramaz. Bu gibi durumlarda yapılacak en iyi şeylerden biri sakız çiğnemektir.

BURUN TIKANIKLIĞINA DİKKAT!



Soğuk algınlığı gibi nedenlerle ortaya çıkan burun tıkanıklığına uçuş öncesi mutlaka önlem alın. Bunun için eczanelerde satılan burun damlalarını kullanmayı ihmal etmeyin. Zira uçuş sırasında maruz kalacağınız basınçla birlikte burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

AYAKLARINIZI HAREKET ETTİRİN



Özellikle uzun yolculuklarda kan dolaşımınızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için hareket etmeniz önemli. Bunun için ayaklarınızı sık sık hareket ettirmeyi ihmal etmeyin.

GAZLI İÇECEKLER KULLANMAYIN!



Uçuşun en zevkli bölümlerinden biri ikramlardır. Ancak siz siz olun uçuş sırasında gazlı içeceklerden uzak durun.

UÇUŞA DAİR BİR RAHATSIZLIĞINIZ VARSA ORTA SIRALARI TERCİH EDİN



Uçakta sarsıntılardan en az etkilenen bölümler kanatların da bulunduğu orta kısımdır. Uçuş korkusu veya bir başka rahatsızlığınız varsa orta sıralardaki koltukları tercih edin.

BAKTERİLERE DİKKAT!



Uçak çok sayıda bakteriye ev sahipliği yapar. Uçak yolculuğu sırasında hijyeninize dikkat edin.

CEP TELEFONU KULLANMAYIN...



Uçakta en büyük tartışmaların nedeni cep telefonu kullanımı oluyor. İstisnasız her uçuş sırasında fotoğraf çekenleri uyaranlar, uçak hareket ettiği halde telefonunu kapatmayanlar sıklıkla uyarılır. Uçuş sırasında telefon kullanımının kesinlikle yasak olduğunu hatırlatalım. Bunun nedeni yaydığı sinyaller. Bu yüzden güvenli bir uçuş için cep telefonlarınızı kapalı tutun. Fotoğrafları, fotoğraf makinesi kullanarak çekin.

UÇAKTAKİ KULAKLIKLARI KULLANIN



Uçuştaki en büyük sorunlardan biri kulak tıkanıklığı. Uçakta bulunan kulaklıklar bu durum düşünülerek tasarlandığı için bunlar kullanmanız sağlığınız açısından daha iyi olacaktır.