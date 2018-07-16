Uzak Doğu'nun incisi: Phuket!

Ilık mavi denizi, tropikal gün baımı ile Akdeniz'in gözde tatil yerlerinden biri Phuket. Bu muhteşem tatil bölgesinde neler yapılır merak edenler için işte detaylar...

?PHUKET ADASI NEREDE?

Phuket, Hint Okyanusu'nun Andaman Denizi kıyısında yer alan bir ada. Phuket, Tayland'ın en büyük adasıdır. Tayland'ın başkenti Bangkok'un 862 km güneyinde bulunan Phuket adası, ülkenin batısında yer alıyor. Ada, anakaraya küçük bir köprü ile bağlıdır.

PHUKET ADASINDA NERELERİ GÖRMELİ?

Phuket adası doğa güzelliklerinin yanı sıra tapınakları ve mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Adayı keşfetmenin en güzel yollarından biri düzenlenen turlara katılmak. Diğer bir seçenek de motorsiklet kıralamak. Yön kabiliyetinize güveniyorsanız en iyi seçenek bu. Phuket adasında görülecek yerleri sıraladığımızda turistlerin en çok dikkatini çeken yerlerden biri Büyük Buddha Heykeli. Adanın en yüksek noktalarından birinde yer alan 45 metrelik Buddha heykelinin bulunduğu alan size aynı zamanda adayı 360 derece seyretme fırsatı sunuyor.

Phuket adasında görülmeye değer bir diğer yapı da Chalong tapınağı. Adanın çok sayıdaki tapınağından biri olan Chalong, mimari güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Öte yandan Phuket kasabası da gezi sırasında görülmesi gereken yerlerden biri. Yerel mimari özelliklerinin yanı sıra Çin ve Portekiz mimarisinin de yansımalarına sahip olan Phuket kasabası özellikle hediyelik eşya almak isteyenler için tavsiye ediliyor.

Khao Phra Thaeo Milli Parkı, Phuket adasında görülmesi gereken bir diğer yer. İyi bir şekilde korunmuş olan bu yağmur ormanı, turistler tarafından günübirlik keşif turlarıyla gezilmekte. Son olarak Phra Thong tapınağı da bölgede yaşayan Thailerce kutsal kabul edilen bir hac mekanı olarak ön plana çıkıyor.

?PHROMTHEP BURNU NEREDE?

Phuket adası turlarının mutlaka uğradı yerlerden biri de Phromthep Burnu. Phuket adasının güneyinde yer alan burun adadaki en etkileyici manzaralardan birine sahip.

PHUKET ADASINDA NELER YAPILMALI?

Dalış, tekne turları ve fil gezileri adada yapılacak aktiviteler arasında ilk akla gelenler. Bunun yanı sıra kano gezileri, çeşitli su sporları organizasyonları da adaya gelen turistlerin katıldığı aktiviteler arasında yer alıyor. Ada aynı zamanda özellikle batılı ülkelerden gelenlerin bir hayli merakla takip ettiği tuhaf festivaller de düzenlenmekte. Pek çok turist Tayland ziyaretlerini bu festivallere göre ayarlıyor.

PHUKET ADASINDA NEREDE KALINIR?

Adanın ana geçim kaynağı turizm olduğu için pek çok turizm tesisi bulunmakta. Dünyanın çeşitli mutfaklarından seçeneklerin bulunduğu oteller, özellikle tur programı dahilinde gerçekleşen seyahatlerde tercih ediliyor. Bunun dışında daha maceraperest ruhlu tatilcilerin tercih ettiği pansiyonlar hatta ağaç evler de mevcut.