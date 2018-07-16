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Yazın gidebileceğiniz 'deki serin yerler

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcak havalar da artış gözlendi. Bunaltan bu havalardan biraz olsun kaçmak isteyenler için 'de serinleyebileceğiniz bölgeleri listeledik. Çok uzaklara gitmeden hafta sonun da kış soğukluğunu özleyebnler için birbirinden güzel yerler... Peki bu serin yerler neresi? İşte yazın serinleyebileceğiniz Türkiye'deki en güzel mekanlar...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:57
Yazın gidebileceğiniz Türkiye'deki serin yerler

GÖYNÜK KANYONU

Likya yolu üzerinde bulunan Göynük Kanyonu muhteşem doğası, Antalya'nın nemli havasından kaçmak için muhteşem bir seçenek.

KÜMBET YAYLASI, GİRESUN

1640 metre yükseklikte yaylası serin havasıyla yaz sıcağından bunalanların kaçış rotası.

KARAGÖL, İZMİR

Karşıyaka'ya 25 kilometre uzalıktaki gerçek bir doğa harikası. Bölge doğal yaşam sevenlerin büyük beğenisini topluyor.

BORÇKA, ARTVİN

Gürcistan sınırı yakınlarındaki bölge doğal güzellikleri ve serin havasıyla büyük beğeni topluyor.

İĞNEADA, KIRKLARELİ

'nin Demirköy ilçesinde Bulgaristan sınırında yer alan bölge longoz ormanlarıyla doğa tutkunların çok sevdiği bir yer konumunda.

TURGUT ŞELALESİ, MUĞLA

Marmaris'e çok yakın bir noktadaki Turgut Şelalesi, bölgeye gelenlerin mutlaka uğradığı yerlerden biri.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE

Ayder yaylasının bulunduğu bölge, dünyaca ünlü bir turizm rotası. Yazın bile serin bir havaya sahip olan Çanlıhemşin gelenleri büyülüyor.

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Yazın gidebileceğiniz Türkiye'deki serin yerler
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