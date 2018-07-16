Yazın gidebileceğiniz Türkiye'deki serin yerler

GÖYNÜK KANYONU



Likya yolu üzerinde bulunan Göynük Kanyonu muhteşem doğası, Antalya'nın nemli havasından kaçmak için muhteşem bir seçenek.

KÜMBET YAYLASI, GİRESUN



1640 metre yükseklikte Kümbet yaylası serin havasıyla yaz sıcağından bunalanların kaçış rotası.

KARAGÖL, İZMİR



Karşıyaka'ya 25 kilometre uzalıktaki Karagöl gerçek bir doğa harikası. Bölge doğal yaşam sevenlerin büyük beğenisini topluyor.

BORÇKA, ARTVİN

Gürcistan sınırı yakınlarındaki bölge doğal güzellikleri ve serin havasıyla büyük beğeni topluyor.

İĞNEADA, KIRKLARELİ



Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Bulgaristan sınırında yer alan bölge longoz ormanlarıyla doğa tutkunların çok sevdiği bir yer konumunda.

TURGUT ŞELALESİ, MUĞLA



Marmaris'e çok yakın bir noktadaki Turgut Şelalesi, bölgeye gelenlerin mutlaka uğradığı yerlerden biri.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE



Ayder yaylasının bulunduğu bölge, dünyaca ünlü bir turizm rotası. Yazın bile serin bir havaya sahip olan Çanlıhemşin gelenleri büyülüyor.