Kelebekler Vadisi - Muğla'nın saklı cenneti

100'den fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Muğla'nın cenneti Kelebekler Vadisi'ne gidekseniz, doğanın muhteşem güzelliğine tanık olacaksınız.

KELEBEKLER VADİSİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayAntalyalya'ya kadar uzanan yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki ünlü Likya Yolu üzerinde bulunan 86.000 kilometrekare alan üzerine yayılmış Kelebekler Vadisi el değmemiş eşsiz güzellikleri ile her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kelebekler Vadisi aralarında endemik turuncu, siyah ve beyaz kaplan kelebeği de bulunan 100'den fazla kelebek türüne ev sahipliği yapıyor.

1981 yılında Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi, Faralya'da yaşayan köylülerden Kelebekler Vadisi'ni satın almış ve 1984 yılında Kelebekler Vadisi bölge turizmine kazandırılmıştır. Kelebekler Vadisi 1995 yılında 1. derecede doğal sit alanı ilan edilmiş ve her türlü olası yapılaşmaya tamamen kapatılmıştır.

Kelebekler Vadisi'nde zeytin, nar, limon, portakal, üzüm, ceviz, şeftali, kayısı, hurma, zakkum ve defne ağaçları yetişmektedir.

Faralya mahallesinden doğan akarsu yaklaşık 50 metre yükseklikteki şelaleden akar ve Kelebekler Vadisi'nden geçerek Akdeniz'e ulaşıyor. Kelebekler Vadisi yalnızca 1 Mart ve 1 Kasım tarihleri arasında turizme açıktır. Kelebekler Vadisi'nde bulunan işletmenin bilgisi dışında vadiye ulaşım ve vadide konaklama mümkün değildir.

350 metre yüksekliğinde kanyonun içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne ulaşım yalnızca deniz yolu ile sağlanıyor

Kelebekler Vadisi'ne ulaşım yalnızca Fethiye, Ölüdeniz üzerinden sağlanmaktadır. Ölüdeniz'de günde 3 defa servis yapan yolcu tekneleri ya da zodyaklarla Kelebekler Vadisi'ne ulaşmak mümkündür.