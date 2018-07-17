Türkiye'de yürüyüş yapılacak yerler

1.YENİCE ORMANLARI

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve eski konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya sadece 40 kilometre mesafedeki Yenice Ormanları, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa'nın 100, Türkiye'nin ise dokuz sıcak noktasından biri olarak belirlendi. Yemyeşil vadilerin, yalçın zirvelerin, suyun ve nemin yarattığı zengin bitki çeşitliliğinin yansıması olan anıt ağaçlar, bu doğa harikasının en değerli hazineleri olarak dikkat çekiyor. Yenice Ormanları Doğa Yürüyüş Parkurları' projesi Ekim 2009'da ayında uygulamaya geçirildi. 210 kilometre boyunca işaretlenen yol üzerindeki 21 parkur, günübirlik, kısa ve uzun olmak üzere üç kategoride toplandı. Parkurlar genellikle orman yolları ve patikalardan oluşuyor.

2.HİTİT YOLU

Hitit Yolu parkurları, Çorum'daki Hattuşaş, Alacahöyük, Şapinuva gibi binlerce yıllık kentleri birbirine bağlıyor. Valiliğin girişimiyle, 2010'da 23 parkurun haritaları, GPS koordinatları çıkarılmış ve çevre özelliklerini içeren bir kitap yayımlanmış. Bu kitapta uzunlukları 2 - 18 kilometre arasında değişen 11 günübirlik, uzunlukları 23 - 87 kilometre arasında değişen altı uzun yürüyüş, uzunlukları 32 - 103 kilometre arasında değişen altı bisiklet parkuru yer alıyor. Bu parkurlardan, baharda bülbül şakımalarını dinleyebileceğiniz dokuz kilometrelik Karakaya - Alacahöyük etabını ve Köroğlu Dağları'nı seyredeceğiniz 11 kilometrelik İskilip Elmalı Vadisi etabını özellikle tavsiye ederiz.

3.KAZDAĞLARI

Mitolojik efsaneleri kadar, derin kanyonları, uçsuz bucaksız çam ormanları, rengârenk giysili tahtacı Türkmenler'in yaşadığı köyleriyle de sıra dışı bir tabiat alanı Kazdağları Milli Parkı... Balıkesir'in Edremit ilçesinde. 21 bin hektarlık alanda 77'si sadece Türkiye'de 29'u dünyada sadece bu alanda yetişen bitki bulunuyor. Ciple geçilebilen dağyolu, Sarıkız'ın zirvesine kadar uzanıyor. Milli park sınırlarında belirli başlı iki parkur olmakla birlikte, işaretlenmemiş alanlardan tercihe göre yeni parkurlar çıkarmak mümkün. Sahaya, Milli Parklar'ın sertifikalandırdığı alan kılavuzları olmadan yürüyüşçü alınmıyor.

4.KAPADOKYA

Tabiat ananın özenle yarattığı doğa mucizesi Kapadokya, ülkemizin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden biri. Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı volkanlarından fışkıran lav ve küllerin soğuması sonucu ilginç yeryüzü şekillerinin meydana geldiği Kapadokya bölgesi, derin tüf vadileri, peri bacaları ve insanlığa mesken olmuş kaya yerleşimleriyle biliniyor. Sürekli bir devinim ve değişim içerisindeki coğrafyasının oluşturduğu vadiler, Kapadokya yürüyüş parkurlarının omurgasını oluşturuyor. Panoramik ayrıntıların tek tek sahneye çıkıp görsel bir şölene dönüştüğü söz konusu vadiler, günübirlik rotalar sunuyor konuklarına. Nevşehir, Kayseri ve Aksaray il sınırlarına yayılan Kapadokya bölgesinde Ihlara, Soğanlı, Güvercin, Aşıklar, Kızılçukur, Gül, Bal, Zemi, Keşişler, Devrent, Avla vb vadilerde keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.

5.YUVACIK MENEKŞE YAYLASI

İstanbul kıyısında günübirlik mesafedeki Menekşe Yaylası, İzmit Yuvacık'a bağlı, Samanlı Dağları'nda yer alan güzel bir yürüyüş rotası. Servetiye Köyü'nün yaylası olan Menekşe'ye yürüyüş Aytepe'den başlıyor. Parkur başlangıcından yarım saat sonra Soğuk Su mevkiine varırsınız. Dere üzerindeki ahşap köprüden geçip patikayı izleyerek yükselir ve vadiye hakim tepede bulursunuz kendinizi. Şahin Tepesi de denilen kayalıklar soluklanmak ve fotoğraf çekmek için ideal bir nokta. Ardından orman içi patika ve araç yolundan tabelaları takip ederek yaklaşık 1.5 saatlik kolay bir yürüyüşün sonunda Papaz Çayırı'na ardından Menekşe Yaylası'na ulaşırsınız. Tipik yayla evleri, baharda açan rengârenk çiçekler ve can şenlendiren dağ çilekleri rotayı daha da keyifli hale getirir.