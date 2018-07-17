Ürdün rehberi - Ürdün'de gezilecek yerler...

ÜRDÜN

Ürdün'ün en büyük kentlerinden olan Akabe, tarihi müzeleri, düzenli kent yaşamı ve Kızıl Deniz'e olan kıyısı ile dikkat çekiyor. Petra, Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki toprakları üzerinde yer alan antik kenttir. MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler'e başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. M.S. 400 yıllarından sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur.

MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler'e başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. M.S. 400 yıllarından sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur. MÖ 400 ile MS 106 yılları arasında Nebatiler'e başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. M.S. 400 yıllarından sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur

7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir.

PETRA

Ürdün'ün tarihi yerlerinden biri olan Petra Romalılardan kalma antik bir yerleşim yeridir. Akabe Körfezi ve Lut Gölü yakınında bulunmaktadır. Bölge yaklaşık 500 yıl Nebatiler'e başkent olmuştur. Yaşanan doğal afetler sebebiyle popülaritesini kaybetmeye başlayan antik kent amfitiyatro, tapınak, konut gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği bölge Ürdün gezisine çıkanları büyülüyor.

NEBO DAĞI

Deniz seviyesinden yaklaşık 817 metre yükselti ortalamasına sahip olan Nebo Dağı Hıristiyanlığın kitabı İncil'de de adı geçen kutsal bir bölgedir. Açık havada kutsal topraklar Kudüs ve Batı Şeria bölgesinden karşılıklı olarak görülebilmektedir. Hıristiyan geleneğine ve inançlarına göre Hz. Musa'nın bu Nebo Dağı'na gömüldüğü düşünülmektedir. Ürdün Nehri'nin de aktığı dağın zirvesinde İtalyan sanatçı Giovanni Fantoni tarafından tasarlanan meşhur 'Yüzsüz yılan heykeli' de bulunuyor.

AMMAN KALESİ (AMMAN CİTADEL)

Ülkenin başkenti Amman'da tarihi bir sitede yer alan antik bir kaledir. Yerli halk arasında Jabal al-Qal'a olarak bilinmektedir. Kale ve etrafında gerçekleştirilen kazılarda Neolitik dönemlere ait çanak ve çömlek gibi günlük kullanım eşyalarına rastlanmıştır. Bu kale, dünyanın en eski sürekli yerleşim alanlarından biri olarak ünlüdür ve Ürdün Amman'da gezilecek yerlerdendir. 13. yüzyılda Eyyubi egemenliği yıllarında kaleye bir gözetleme kulesi eklenmiştir.

ARTEMİS TAPINAĞI

Ürdün'ün Jerash şehrinde bulunan Romalılara ait antik bir tapınaktır. Kentin hakim tepelerinden birine inşa edilen tapınak hala Jerash antik kentinin en önemli anıtlarından biridir. Bu yapı İmparator Antoninus Pius döneminde MS 150 yılında bitirildi. Tanınağın 11-12 sütunu ayaktadır ve genel olarak bir harabe görüntüsü vermektedir. Bölgedeki ilk kazılar 1930'lu yıllarda gerçekleştirilmiştir.