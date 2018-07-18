Deniz tatilinden dikkat edilmesi gereken 5 şey!

1- GÜNEŞ SİVİLCELERE İYİ GELMEZ

Sadece cildi kuruttuğu için size azaldığı izlenimini verir, cilt kuruluk sinyali aldığından harekete geçer ve sonuçta cildin yağ üretimi arttığından sivilcelerde de artış görülme olasılığı artar. Ayrıca sivilce izleri güneş altında kalıcı lekelere dönüşürler. Yani sivilcesi olanlar güneşe çıkarken iki kere düşünmeli!

2- AKNEYE EĞİLİMLİ, YAĞLI CİLDİ OLANLAR MÜMKÜNSE MAKYAJ YAPMAMALI

Sıcak havalarda terleme ve cildin doğal nemlendirme mekanizmaları aktiflendiği için yağlanma da daha fazla hissedilir. Bu nedenle ciltte, güneşten ve terden kaynaklanan isilikler oluşabilir. Makyaj malzemeleri de cildin kolayca tepki vereceği bir diğer unsurdur.

3- HAVUZA DEĞİL DENİZE GİRİN

Deniz suyunun ve güneşin bazı cilt hastalıklarına da faydası var. Ancak havuz suyunun etkileri olumsuzdur; kuruluğu artırır. Çünkü klorlu havuz suyuna girmekle birlikte derinin koruma mekanizmaları azalır. Bu nedenle deriyi çok sık yıkamamak gerekir.

4- POPÜLER BRONZLAŞMA YA DA CİLT BAKIM YAĞLARI SİVİLCE VE KİSTLERE NEDEN OLABİLİR

Havuç yağı ve bebe yağları tıkayıcı özellikleri yüksek ürünlerdir ve sivilce oluşumunu provoke ederler. Bu tarz Yağlı ürünler göz çevresinde de küçük kistlerin oluşumuna sebep olur.

5- GÖLGE VE KIYAFETLER SİZİ GÜNEŞTEN KORUMAZ

Gölgede de ultraviyole ışığı alırsınız. Gölge sizi yüzde dört civarında korur. Kıyafetlerin ise etkisi olmaz. Kıyafet ancak birkaç katsa koruyucudur. Yoksa tek kat gömleğin sizi koruma kalkanı sekiz faktörlü bir koruyucu kadardır. Yani gölgede ve giysilerin altında da güneş lekelerine açıksınız, güneş koruyucunuzu ihmal etmeyin!