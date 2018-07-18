Dünyadaki ilginç cam sahiller

RUSYA'DAKİ CAM SAHİL

Rusya'daki Ussuri Körfezi, Sovyet döneminden çöp olarak atılan eski cam şişeler ve porselenlere dayanıyor. Vladivostok yakınlarında bulunan bu harika kumsal doğanın müthiş gücü sayesinde şimdiye kadar gördüğünüz en güzel plajlardan biri haline gelmiş.

Uzun yıllar boyunca Kuzey Pasifik dalgaları, kırık camları şişeleri pürüzsüz ve renkli 'çakıl taş'larına dönüştürmüş. Ve bölge bu yüzden turistik bir cazibe haline gelmiş. Bu harika doğa olayını görmek için ziyaretçiler para ödüyor. Ussuri Körfezi, bir zamanlar tehlikeli olarak kabul edilirken, yetkililer artık 'Cam Sahil' olarak adlandırıyor. Hem turistler hem de yerli halk için popüler olan bu plaj, özel korunan bir bölge haline gelmiş.

KALİFORNİYA'DAKİ CAM SAHİL

Dünya'da gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerin en başında gelen Kaliforniya'daki Glass Beach, doğanın muhteşemliğini yine gösteriyor. Glass Beach olarak bilinen cam sahil ya da camdan plaj kum ya da çakıl taşları yerine camlarla kaplıdır. Cam taşlar, dalga, rüzgar ve yağmur gibi pek çok çevresel faktörün etkisiyle çakıl taşları gibi aşıma uğrayarak bu hale gelmiş.2. Dünya savasından itibaren 20 yıl boyunca çöplük olarak kullanılan Fort Bragg sahili, zamanla yetkililerin bu doğa kirliliğine son vermesinden sonra, ekosistemin kendini onarması ve okyanusun çöpü iade etmesi ile bu doğa olayı gerçekleşmiş.

Zamanla yağmur, dalga ve rüzgarın etkisiyle temizlenmesi, bu sahili Doğal Koruma Parkı haline sokmuş. Ayrıca bu cam kumları almak kesinlikle yasak.Çıkışta üstünüzü ve çantanızı arayan görevliler bu konuda sıkı bir denetim içindeler