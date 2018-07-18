Ege'de saklı cennet - Sakız Adası

Sakız Adası, Türkiye'nin sularına pek de uzak olmayan Ege Denizi'nin kapsadığı alan içinde kalmış bir Yunan adasıdır. İzmir'de bulunan Karaburun yarımadasıyla karşı karşıyadır.

SAKIZ ADASI NEREDEDİR VE İKLİMİ NASILDIR?

Sakız Adası'nın iklimi çok sert değildir ve Akdeniz iklimi adanın hava durumunu belirleyen etkendir. Sakız ağaçlarıyla meşhur olan adada Sakız Limanı ve Sakız Adası Kalesi ise görülmeye değer yerlerden sadece bir kaçıdır. Adanın denize kıyısı olması sebebiyle içerisinde birçok plaj barındırması gelen turistler içinde seçenek sağlıyor. Adanın plaj bölümünde birçok eğlenceli aktivitiye yer verilmesi de adanın turistler tarafından tercih edilmesinin diğer bir nedenidir.

Sakız Adası'nın güney tarafında eski uygarlıklar tarafından kurulmuş Sakız Köyü 24 köyün birleşmesinden oluşur. İçlerinden Mestâ köyü ise yerli şarabıyla ve incir rakısıyla turistlerin uğrak yerlerinden biri olmuştur. Adaya gitmişken bir başka görmeniz gereken güzellik ise UNESCO tarafından korunmaya alınmış olan Nea Moni Manastırı'dır. Mimarisiyle adeta büyüleyen bu manastır Bizansların Yunanistan'a bırakmış olduğu nadide eserlerden biri sayılmaktadır.

Sakız Adası başta belirtildiği gibi ılıman bir iklime sahip olduğundan adaya istediğiniz her zaman gidebilirsiniz. Ama turistlerin tercih ettiği sezon genel olarak yaz sezonu olmuştur. Bu da plajların daha canlı ve havanın güzel etkisinden kaynaklı olmaktadır.

SAKIZ ADASINA NASIL GİDEBİLİRSİNİZ?

Türkiye'den Sakız Adasına gidebilmek için hava ve denizyolu olarak iki seçeneğiniz bulunuyor. En kolay gidiş yolu ise İzmir- Çeşmeden kalkan feribotlarla sağlanır. 30 dakika süren yolculuk sonunda ise Sakız Adası'na ulaşmış olursunuz.