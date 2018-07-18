Eğlenceli tatil için ipuçları

ETKİNLİK PLANI

Eğer tatil planınız deniz, kum ve güneş üçlüsünden oluşuyorsa; şnorkel veya tüplü dalışı muhakkak yapılacaklar listesine eklemelisiniz. Unutmayın, daha önce deneyimlemediğiniz aktiviteleri yapmak, tatilinize renk getirecektir.

MERKEZLERİ ZİYARET ETMEYİN

Tatil yapacağınız yerin merkezde olmamasına dikkat edin. Plazalar ve alış veriş merkezleriyle dolu şehirler, sıradan bir günden farksız olacak. Tatilinize alışveriş yapmayı değil, eve döndüğünüzde yapamayacağınız etkinleri ekleyin.

BOL FOTOĞRAF ÇEKİN

Kim geçirdiği şahane bir tatili kare kare hatırlamak istemez ki? Tatilin tüm keyifli anlarını kafanızda tutmanız imkansız. Bu yüzden bol bol fotoğraf çekip, anılarınızı biriktirmeyi ihmal etmeyin.

KEŞİFLERE ÇIKIN

İlk defa gittiğiniz bir yerde tatilinizi renklendirmenin en eğlenceli yolu, bir günlüğüne elinizdeki haritalardan kurtulmak! Bir araç kiralayın ve şehri sadece tabelaları dikkate alarak keşfetmenin tadına varın!

TEKNOLOJİDEN UZAK DURUN

Bu tatilde bir değişiklik yapın ve cep telefonunuza gelen aramalar, sms'ler ya da sizi bekleyen bir yığın iş maillerini bırakın ve tatilinizin tadını doyasıya çıkarın!

REHBERLE TUR YAPIN

Ziyaret ettiğiniz yere bağlı olarak bir rehber ya da açık otobüs eşliğinde şehri turlayın. Kapsamlı bir grup gezisi ya da bisiklet eşliğinde şehri turlamak da sizin için şahane bir deneyim olacak!

YEREL FESTİVALLERE KATILIN

Bazı ülkeler; özellikle Avrupa, festivalleriyle bilinirler. Festivallerden birisi programınıza denk gelirse, tatilinizi unutulmaz yapabilir.