Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Glasgow'da gezilecek yerler - İşte İskoçya'nın tarihi şehri...

'da gezilecek yerler - İşte 'nın tarihi şehri...

'nın en büyük şehirlerinden biri olan , korunmuş tarihi yapıları ile film setini aratmayan görüntüler oluşturuyor. Victoria dönemi şatoları, doğal güzellikleri ile Glasgow tam bir tarih şehri. Canlı, hareketli ve bir o kadar da durağan. Glasgow'u ziyaret etmek isteyenler işte sizin için hazırladığımız Glasgow rehberi. Glasgow'a nasıl gidilir? Görülecek yerler nelerdir? Bu tarihi Avrupa şehrini merak edenler detaylar haberde...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 10:00
Glasgow'da gezilecek yerler - İşte İskoçya'nın tarihi şehri...

NASIL GİDİLİR?
Türkiye'den 'a Londra aktarmalı olarak uçabilirsiniz. Londra'dan 1 saat 10 dakikalık uçuşle Glasgow'a ulaşabilirsiniz. Havaalanından kente ulaşmak çok kolay. Düzenli otobüs seferleri var. Glagow'da da ulaşım bütün şehirlerinde olduğu gibi son derece düzenli. Otobüs, tren ve metro ile kent içinde rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.

GÖRÜLECEK YERLER

Burrell koleksiyonu
1944 yılında armatör Sir William Burrell tarafından armağan edilen koleksiyon, Glasgow'un yıldızı olarak kabul ediliyor. Objeler, vitraylar, goblenler ve resim koleksiyonu ile görülmeye değer nitelikte.

Glasgow katedrali
13. yüzyıla tarihlendirilen Glasgow Katedrali, türünün nadide örneklerinden biri. 6. yüzyılda şehrin koruyucu azizlerinden St. Mungo adına inşa edilen şapelin üzerine inşa edilmiş.

Kelvingrove sanat müzesi
17. yüzyıl ve 19. yüzyıl Fransız resimlerini sergileyen müze, 'nın en ünlü koleksiyonunu barındırıyor.

Transport Müzesi
Model gemiler, İskoç yapımı buhar makineleri, otomobiller Victoria Devri'nde güçlü bir kent olan Glasgow'un tarihinden kesitler sunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Glasgow'da gezilecek yerler - İşte İskoçya'nın tarihi şehri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN