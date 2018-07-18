Glasgow'da gezilecek yerler - İşte İskoçya'nın tarihi şehri...

NASIL GİDİLİR?

Türkiye'den Glasgow'a Londra aktarmalı olarak uçabilirsiniz. Londra'dan 1 saat 10 dakikalık uçuşle Glasgow'a ulaşabilirsiniz. Havaalanından kente ulaşmak çok kolay. Düzenli otobüs seferleri var. Glagow'da da ulaşım bütün Birleşik Krallık şehirlerinde olduğu gibi son derece düzenli. Otobüs, tren ve metro ile kent içinde rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.

GÖRÜLECEK YERLER

Burrell koleksiyonu

1944 yılında armatör Sir William Burrell tarafından armağan edilen koleksiyon, Glasgow'un yıldızı olarak kabul ediliyor. Objeler, vitraylar, goblenler ve resim koleksiyonu ile görülmeye değer nitelikte.

Glasgow katedrali

13. yüzyıla tarihlendirilen Glasgow Katedrali, türünün nadide örneklerinden biri. 6. yüzyılda şehrin koruyucu azizlerinden St. Mungo adına inşa edilen şapelin üzerine inşa edilmiş.

Kelvingrove sanat müzesi

17. yüzyıl ve 19. yüzyıl Fransız resimlerini sergileyen müze, İskoçya'nın en ünlü koleksiyonunu barındırıyor.

Transport Müzesi

Model gemiler, İskoç yapımı buhar makineleri, otomobiller Victoria Devri'nde güçlü bir kent olan Glasgow'un tarihinden kesitler sunuyor.