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tutkunlarına özel yerler

Tatilinize hareketlilik katmak istiyorsanız sizin i derlediğimiz bu bölgelere bir göz atın. Dünyanın her yerinde heyecan verici ilginç yollar ve farklı rotalar var. Bu rotalarda i en üst noktalarda yaşayabilir, tatilinize hareket katabilirsiniz. Peki bu yerler nerede? Merak edenler işte adrenalin tutkunlarına özel yerler...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:39
Adrenalin tutkunlarına özel yerler

TRİFT ASMA KÖPRÜSÜ - İSVİÇRE

Alplerinde bulunan bu köprü, yerden 330 metre yukarıda ve 560 metre uzunluğunda. Muhteşem Alpler manzaralı ve dolu bir yürüyüş...

HUASHAN DAĞI - ÇİN

'de bulunan bu yürüyüş yolu dünyanın en tehlikeli doğa yürüyüş yollarından birisi olarak kabul ediliyor. Bazı yerlerinde neredeyse 90 derecelik merdivenlerle çıkılan bu yolun büyük bir kısmında genişlik 50 cm'yi geçmiyor. Yürüyüşler dağın yamaçlarına çakılmış tahta yollardan yapılıyor.

KJERAGBOLTEN - NORVEÇ

, Rogeland'da bulunan Kjerag dağında asılı duruyormuş gibi görünen kaya parçası 984 metre yükseklikte.

YUNGAS YOLU - BOLİVYA

Ölüm Yolu' olarak bilinen bu yol oldukça dar ve bakımsız bir yol.

HUAYNA PİCCHU - PERU

zirvesi Machu Picchu'nun muhteşem manzarasına sahip. Ancak bu zirveye gitmek hiç de kolay değil.

MOHER FALEZLERİ - İRLANDA

Bisiklet yolu olarak kullanılan 'daki bu korkunç uçurumu belki "The Princess Bride" filminden tanıyabilirsiniz. Filmdeki Delilik Uçurumları'nın ta kendisi. Falezlerin en geniş aralığı 1.5 metre.

TROLLTUNGA KAYALIĞI - NORVEÇ

kayalığı yerden 700 metre yüksekte bir kaya çıkıntısı ve dünyanın en muhteşem manzaralarından biri.

VİCTORİA ŞELALESİ ŞEYTAN HAVUZU- ZİMBABWE

Victoria Şelalesi'nin tam ağzında bulunan bu havuz ziyaretçi akınına uğruyor. Şeytan Havuzu'na girip şelalenin düştüğü yere bakmak yürekleri ağızlara getiriyor.

STOLEN CHİMNEY FİSHER KULESİ - ABD

Utah, Moab Ulusal Parkı'ndaki muhtemelen dünyanın en tehlikeli bu zirvesi, insanların sırf tırmanabildiği için her yere tırmandığının en bariz örneği.

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Adrenalin tutkunlarına özel yerler
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