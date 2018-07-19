Çocuklarla gezilebilecek yerler

Bazı koylarının dalgasız olması nedeniyle çocukların büyükleriyle beraber rahatlıkla girebileceği tatil yeridir.
Deniz suyunun ne çok soğuk ne de çok sıcak olması nedeniyle tercih edilen Alanya ilinde, ailenizle beraber küçük bir kaçamak yapabilirsiniz.
DARICA HAYVANAT BAHÇESİ
Eğer bayram tatilinizin tümünü şehir dışında geçirmek istemiyorsanız, çocuğunuzla beraber günübirlik Darıca hayvanat bahçesini ziyaret edebilirisiniz.
ALTIN KUM
Sarıyer ilçesinde bulunan Altın kum plajında günü birlik olarak deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
Heybeli Ada, Büyük Ada, Kınalı Ada ve Burgaz Ada'yı gezerek ailece keyifli bir gün geçirebilirsiniz.