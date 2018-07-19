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Çocuklarla gezilebilecek yerler

Kurban Bayramı yaklaşırken şehir dışına çıkacaklar, hem denizin tadına varabileceğiniz hem de şehirde eğlenebileceğiniz mekanları listeledik. Okullar kapandı. Karnaler alındı. Yaz tatili de geldiğine göre işte çocuklarınız ile gezebileceğiniz yerler bu haberde...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 14:58
Çocuklarla gezilebilecek yerler

Bazı koylarının dalgasız olması nedeniyle çocukların büyükleriyle beraber rahatlıkla girebileceği tatil yeridir.

Deniz suyunun ne çok soğuk ne de çok sıcak olması nedeniyle tercih edilen Alanya ilinde, ailenizle beraber küçük bir kaçamak yapabilirsiniz.

DARICA HAYVANAT BAHÇESİ

Eğer bayram tatilinizin tümünü şehir dışında geçirmek istemiyorsanız, çocuğunuzla beraber günübirlik ziyaret edebilirisiniz.

ALTIN KUM

Sarıyer ilçesinde bulunan Altın kum plajında günü birlik olarak deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Heybeli Ada, Büyük Ada, Kınalı Ada ve Burgaz Ada'yı gezerek ailece keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Çocuklarla gezilebilecek yerler
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