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Çocuklarla gezilebilecek yerler Kurban Bayramı yaklaşırken şehir dışına çıkacaklar, hem denizin tadına varabileceğiniz hem de şehirde eğlenebileceğiniz mekanları listeledik. Okullar kapandı. Karnaler alındı. Yaz tatili de geldiğine göre işte çocuklarınız ile gezebileceğiniz yerler bu haberde...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 14:58