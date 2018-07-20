Ölmeden önce kesinlikle görmeniz gereken yerler...

BELİZE

Denizin ortasında evet tam ortasında 305 metre çapında devasa bir çukur düşünün. Orta Amerika ülkelerinden Belize açıklarında bulunan 'Büyük Mavi Çukur' güzelliğinin yanı sıra dünyanın en iyi dalış noktası olarak gösteriliyor. 146 metre derinliğindeki çukur, dalış sevdalıların hayranlık duyduğu bir yer olarak biliniyor.

MISIR VE PİRAMİTLERİ

Mısır piramitleri dünyadaki en eski ve en büyük anıt kabirlerden… Bu piramitlerin en ilgi çekici olanı olan 'Keops Piramidi' dış görünüşü ile de dünya harikası unvanını kazanmıştır. Piramitler, firavun mumyası ile eşsiz sanat eserlerini saklamak için yapılmıştı. Yüzyıllar geçmesine rağmen hala gizemini koruyan piramitler, mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

MACHU PİCCHU, PERU

Machu Picchu, Güney Amerika kıtasının en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu antik kenti günde ortalama 2000 kişi ziyaret ederken, kentin güzelliğine ve bulunduğu coğrafyaya hayran kalıyor. Kente Cusco adlı şehirden Aguas Calientes köyüne raylı sistem ile ulaştıktan sonra buradan 8 km süren bir otobüs yolculuğu ile ulaşılıyor. Dünya üzerindeki en göz alıcı yerlerden biri olan Machu Picchu, 1983 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası' olarak ilan edilmiştir.

SANTORİNİ, YUNANİSTAN

Santorini Adası, Yunanistan'ın en ünlü adalarından biri olma özelliği taşıyor.

Ege'nin güneyinde bulunan Santorini Adası, tarihi ve doğal güzellikleri ile baş döndürüyor. Tarihi boyunca volkanik patlamalar ve depremle yaşayan Santorini, sonunda bugünkü şeklini almıştır. Ada mimarisinin göze çarpan en belirgin özelliği ise birçok Yunan adasında olduğu gibi mavi beyaz renkteki evleri.

GALAPAGOS ADALARI

Ekvador'a bağlı oan Galapagos Adaları, Büyük Okyanus'un doğusunda yer alıyor. Yanardağ kökenli olduğundan volkanik bir yapıya sahip olan adalar, özgün pek çok biyolojik canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Galapagos Adaları, ender görülen hayvan türlerini korumak adına 1959 yılında ulusal parka dönüştürülmüş ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almıştır.

GREAT BARRİER REEF, AVUSTRALYA

Avustralya'da yer alan ve dünyanın en büyük mercan resifi olan Great Barrier Reef, sunduğu güzelliklerle adeta dünyanın ne kadar da harika bir yer olduğunu kanıtlıyor. Bu büyük set resifi, birbirinden ayrı 2900 resif ve 900 adadan oluşuyor. Great Barrier Reef, 2600 km genişliği ve 344.400 kilometrekare alanı ile Avustralya'nın Queensland sahili açıklarındaki Mercan Denizi'nde bulunuyor.

CİNQUE TERRE, İTALYA

İtalyan Rivierası olarak bilinen bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan muazzam köyleri…. İtalyanca da Cinque Terre'nin anlamı '5 Köy'

Cinque Terre sahil köyleri ise; Vernazza, Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Monterosso al Mare… Köylerin doğal yapısını bozmamak adına özellikle arabalar için yol yapılmamış. Bu dünya harikası köylere ulaşmak isterseniz, ulaşımı trenlerle ya da sahilden botlarla sağlayabilirsiniz.

GRAND CANYON, AMERİKA

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bulunan 'Büyük Kanyon'un uzunluğu 349.2 km, genişliği 6.4-29 km, derinliği ise 1700 metredir... Dünyanın en ünlü turistik yörelerinden biri olan Grand Canyon, günün her saatinde değişen ışık ve gölgelerle etkileyici bir görünüm oluşturuyor.

İSVİÇRE ALPLERİ

İsviçre Alpleri, sunduğu muhteşem manzarası ve bol oksijeni ile adeta turistleri kendine davet ediyor. Yazın doğa yürüyüşleri, kampçılık, kaya tırmanışı ve dağ tırmanışları için ideal olan İsviçre Alpleri kışın ise dünyanın en iyi kayak merkezlerine dönüşüyor. İsviçre Alpleri, mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

KAPADOKYA, TÜRKİYE

Türkiye'nin en çok ilgi çeken ve en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri de Kapadokya… 'Güzel Atlar Diyarı' Kapadokya bölgesinde coğrafi şekillerin oluşumu 60 milyon yıl öncesine dayanıyor. Hasandağ, Melendiz Dağı ve Göllüdağ'ın lavlarını püskürtmesiyle bu inanılmaz güzellikteki coğrafi yapıya kavuşuyor.