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Tatil yapacaklar işte 'de gezilecek 3 yer

Sıcak havaların gelmesiyle beraber nerede tatil yapsak soruları çoğaldı. Hala tatil yapmayanlar varsa dünyanın her yerinde birbirinden muhteşem yerler var. Bu muazzam bölgelerden biri de , temiz plajları ve masmavi denizi ile tatil severlerin gözde yerlerinden biri. Peki Fiji nerede? Fiji'de görmeniz gereken 3 yer neresi? Merak edenler işte tatil yapacaklara özel Fiji'de gezilecek 3 yer...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 17:08
Tatil yapacaklar işte Fiji'de gezilecek 3 yer

FİJİ'DE GÖRMENİZ GEREKEN 3 YER

1.VİTİ LEVU

'nin en büyük adası olan , ülkenin en hareketli ve kalabalık tatil yerlerinden. Başkent Suva'nın da üzerinde yer aldığı bu adada yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor. 10 bin 389 kilometrekare yüzölçümü bulunan adada; Fiji Museum, Thurston Gardens, Colo-i-Suva Forest Reserve, Mount Tomanivi, Albert Park, Sacred Heart Cathedral ve Sukuna Park gibi pek çok turistik yer görebilirsiniz.

2.VANUA LEVU

Eskiden Sandalwood Adası ismiyle bilinen Vanua Levu Adası, ülkenin en büyük ikinci adası konumunda. Dalış meraklıları için oldukça cezbedici noktalara sahip olan ada, ülkeye gelen turistlerin uğrak ziyaret adreslerinden. Labasa, Savusavu ve Nabouwalu şehirleriyle yaklaşık 136 bin kişilik bir nüfus barındıran ada, doğal güzellikleri ve huzur dolu ortamıyla ilgi çekiyor.

3.KUATA ADASI

Deniz canlıları ve deniz kabuklarını görebileceğiniz berrak sularının yanı sıra unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayan nefis günbatımı manzarasıyla da büyüleyen Kuata Adasında pek çok dalış bölgesi de bulunuyor. Teknelerle ulaşılabilen bu bölgelerde dalış yaparak, köpekbalıkları, rengarenk balık türleri ve mercanlarla dolu kocaman bir akvaryumda yüzme deneyimi yaşayabilirsiniz.

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