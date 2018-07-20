Yeni Zelanda'ya gitmek için 5 neden!

Pasifik Okyonusu'nun güneybatısında yer alan 'Uzun Beyaz Bulutların' ülkesine gitmek için 5 neden!

1. MUHTEŞEM DENİZİ

Çoğunlukla dalgalı olan Yeni Zelanda'nın benzersiz sahil şeridi, vahşi görüntüsü ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa güzelliği sunuyor. Curio Bay ve Porpoise Bay'de akşamları penguenlerin karaya çıkışını izlemek ise eşsiz anlar vaat ediyor.

2. OAMARU KASABASI

Viktoryan dönemi kıyafetlerinden kültürlerine kadar yaşatan kasaba halkı ile çok ilginç bir nokta. Kasaba, antika dükkânları, eski tarihi arabaları, sanat galerileri ve sürekli düzenlenen festivalleri ile yıl boyunca pek çok misafir ağırlıyor. Ayrıca, geceleri kasabada dolaşırken yavru penguenlerin etrafta dolaştığını görmek ise paha biçilemez.

3. ÇÖL SAFARİSİ:

Jiplerle yapılan çöl safarisinin daha zorlu şartlarda gerçekleşen versiyonu pek çok adrenalin severin katılmak istediği aktivitelerden. Ayrıca, gondola denilen teleferikle dağın tepesine kurulmuş restoranda, manzaranın tadını çıkararak yemek yemek de yapmanız gerekenlerden.

4. KARAVAN TURU:

Yeni Zelanda'yı yaşamanın en güzel yollarından biri de karavan gezisi… Ülkenin her yerinden kiralayabileceğiniz "campervan" isimli, konaklamanın mümkün olduğu karavanlar ile manzaralı yol boyunca Yeni Zelanda'nın keşfedilmemiş noktalarını görmek mümkün. Güney adasının orta bölgesinde yer alan Lake Tekapo ve etrafındaki buzul gölleri, ayrıca Queenstown ve fiyort bölgesi Milford Sound, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, dağları, turkuaz renginde buzul gölleri ve sükûneti ile görülmeye değer.

5. HOBBİT KÖYÜ:

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit hayranları, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki, 6 bin nüfuslu Matamata kasabasını kesinlikle görmeli. Hobbiton diye geçen plato, Hobbit evleri, filmdeki unutulmaz sahnelerin geçtiği mekanlar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu şirin evlere ek olarak, meşhur "Green Dragon Pub" (Yeşil Ejderha Hanı), "Su Değirmeni, "Çift Kemerli Köprü" ve "Party Tree" de köyde bulunan güzellikler arasındadır.