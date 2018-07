Yollarda bulurum seni

BUGÜN NELER OLDU

Yeni yerler keşfetmek için en ideal tatil şekli arabayla yola koyulmak. Biraz rotadan çıkmak hatta kim bilir belki de kaybolmak. Yıllar oldu arabayla yolculuk yapmayalı. Şimdilerde uçak korkumun tavan yapmasıyla arabaya olan duygularım değişti.Araba yolculukları, doğru ve eğlenceli insanlarla çok zevkli olabiliyor. Yol üstü lezzet duraklarında enfes yemekler tadabilir, şirin kasabalarda konaklayabilirsiniz.Üstünüze rahat kıyafetler almayı bir de şarkı listesi hazırlamayı unutmayın. Bol bol fotoğraf çekmeyi de. O halde gaza basalım ve en keyifli araba rotalarını keşfe çıkalım.Yol boyunca bol bol yeşile ve maviye maruz kalacaksınız. Çanakkale-Ezine yolu üzerinde pek çok durak var. Bu arada Ezine'den peynir alabilirsiniz. Kaz Dağları 'nda mükellef bir kahvaltı yapabilir ardından yürüyüşe çıkabilirsiniz.Dilerseniz atlayın vapura doğru Bozcaada'ya... Deniz havası da almış olursunuz. Ya da Cunda, Dikili veya Eski Foça'ya doğru devam edebilirsiniz. En güzeli bir gün Kaz Dağları'nda konaklayıp yola devam etmek. Sahillerdeki plajlarda denize girebilir, Ege otlarının tadına bakabilirsiniz.Gelelim benim favori rotama: Datça Yarımadası, Marmaris hatta Bodrum 'a. Zaman zaman bu rotada yollar daralıyor, karşınıza ufacık virajlar çıkıyor. Sakar Geçidi, Gökova Körfezi'nin en nefis manzaralarından birinin olduğu yer. Yaklaşık 100 kilometrelik bu yolun sonunda ise Ege ile Akdeniz'in birleşme noktası Kinidos var. Günü batırmadan, sahildeki restoranda balık yiyin. Arabalı vapurla da Bodrum'a geçiş var ama yol keyfi bir başka.Örneğin Bartın 'a, Kastamonu 'ya, Sinop 'a... Oradan da Samsun 'a... Bu mevsimde Karadeniz havası gibi yok. Her daim esiyor... Bartın'dan Amasra'ya giderken Bakacak Tepe'de durup bakın... Adı üstünde bakın işte... Enfes Karadeniz manzarasına bakın. Bol bol da fotoğraflayın.Amasra her daim güzel ama yazın daha da güzel oluyor. Eski şehri keşfedebilir, tavşankanı bir çay içebilirsiniz. Toprak kokan, deniz kokan, sevda kokan şehir Amasra tam bir liman kenti. Cide'deki Gideros Koyu sessiz, sakin bir nokta. Kartpostalları aratmayan bu koyda mutlaka bir mola verin. Bir de balıkçılardan birinde mısır unu ile kızartılan balık söyleyin, çıtır çıtır afiyetle yiyin. Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri de yine kartpostalları aratmayan bir başka manzara.Evet kabul ediyorum yol biraz virajlı. Rota üzerindeki küçücük koylardan bazılarında denize girme imkanınız da var. Yanınıza havlu alın ve mayonuzu unutmayın. Türkiye'nin en iyi plajları arasında olan Kaputaş'ta denize girmeyi ihmal etmeyin. Tamam merdivenin basamakları biraz fazla ama buna değiyor. Kaş'a gitmişken dalış eğitimi de alabilirsiniz. Dalmak için en doğru adreslerden biri Kaş.Bu hafta içerisinde ilk kez gittim Van'a. Çok etkilendim. Özellikle gölün etrafındaki manzara nefes kesen türden. Bitlis ve Van illeri arasında kalan gölün çevresi yaklaşık 400 kilometreyi buluyor. Dağ ve göl arasında turlarken antik çağlardan kalmış kalıntılar, eski kiliseler karşınıza çıkıyor.Muradiye Şelalesi, Ahlat ve Tatvan mola duraklarınız olabilir. Tatvan'dan Van'a feribot da kalkıyor. Tatvan'da kebap, Van'da meşhur kahvaltı ısmarlayın.Karadeniz'in batısı kadar doğusu da etkileyici. Örneğin Trabzon-Artvin arası. Hem sahillerini keşfedebilir hem yaylalara çıkabilirsiniz. Çam ormanlarıyla kaplı bu yolda pencereleri açıp mis gibi havayı koklayın. Kaçkar Dağları'na karşı ilerlerken bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi durak noktalarınız olmalı. Sümela Manastırı'nı gezin, Çal Mağarası'na uğrayın. Girişteki kafede oturup çay için.Saint Tropez'de turlamaya ne dersiniz. Jet setin uğrak adresi Monaco'ya gidebilir, Nice'teki meşhur La Petit Maison'da yemek yiyebilir, Cannes'da her an bir ünlüye rastlayabilirsiniz. Cote D'Azur yani Fransız Rivierasındayız. Yollar temiz, mekanlar güzel, insanlar şık. O halde arabada rahatlık kadar şıklığa da önem vermek gerek.Yurtdışında en sevdiğim rotadır Alplerin etrafında dolanmak. Tercihen İsviçre tarafı. Dört yıl evvel tam da bu zaman yapmıştım Villars-Gstaad- Leysin rotasını. Chalet'lerde konaklamış hayatımdaki en güzel yemekleri yemiştim.Romanya'daki bu yol aynı zamanda 'Gökyüzüne uzanan yol' olarak de geçiyor. Yol boyunca onlarca viyadük ve yüzlerce tünel karşınıza çıkıyor. Ayrıca pek çok köy ve kasaba geçiyorsunuz. Dilediklerinizi keşfedebilir ve buralarda konaklayabilirsiniz.