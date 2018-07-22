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Yollarda bulurum seni Fulleyin depoyu, en rahat kıyafetlerinizi geçirin üzerinize. Navigasyonu açın ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla gaza basın... Karayolu ile tatile çıkmanın heyecanı da tadı da bir başka