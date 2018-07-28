Haberler Seyahat Haberleri Fethiye yamaç paraşütünde de popüler

Fethiye yamaç paraşütünde de popüler Yamaç paraşütünü Türkiye’nin birçok noktasında yapmak mümkün. Macera tutkunlarına göre bu bölgelerden en popüler olanı ise turistlerin de akın ettiği Fethiye

Giriş Tarihi: 28.7.2018