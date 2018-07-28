Fethiye yamaç paraşütünde de popüler

Her yaştan adrenalin tutkununun vazgeçilmezi olan yamaç paraşütü Türkiye'de birçok noktada yapılabiliyor. Bu bölgelerden en popüler olanı Fethiye iken, ilk beşteki diğer adresler ise Nemrut Dağı
, Abant, Pamukkale ve Kaş. Doğa sporu yapmayı sevenler, uzun bir eğitim süreci gerektirmeyen hava sporu olan yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyor. Peki Türkiye'de yamaç paraşütü yapabileceğiniz yerlerle ilgili detaylar nedir? İşte yamaç paraşütü yapabileceğiniz yerler...
FETHİYE, MUĞLA
Antalya
Babadağ'da en az bin 700 metre yükseklikten yapacağınız atlayış size unutulmaz dakikalar yaşatacak. Fethiye'nin görenleri hayran bırakan doğal güzelliklerine tanıklık edeceğiniz bu atlayış için en ideal dönem ise bahar ayları. Zira yaz aylarında oluşan yoğun ilgi nedeniyle sıra beklemeniz gerekebilir.
NEMRUT DAĞI, ADIYAMAN
Harika günbatımı ve tarihsel anıtlarıyla bilinen Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının da gözdesi. Kuzey ve güney rüzgârlarının etkisinde olan bölgede yamaç paraşütü yapanlar oldukça geniş bir alanı rahatlıkla gözlemleme fırsatına sahip olabiliyor. Adıyaman
merkezinden, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine kadar birçok yer bu sporu yapanlar tarafından gözlemlenebiliyor.
ABANT, BOLU
Özellikle sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne dönüşen Abant, ormanları ve gölleriyle insanları kendisine hayran bırakıyor. Bu güzellikleri bir de havadan görmek isteyenler yamaç paraşütü etkinliklerine katılmayı ihmal etmiyor.
PAMUKKALE, DENİZLİ
Pamukkale'de bulunan Dinamit Tepesi, bölgenin travertenler dışında en önemli turizm noktası. Hierapolis'e de yakın olan bölgede çok sayıda doğa sporu tutkunu atlayış gerçekleştirebiliyor.
KAŞ, ANTALYA
Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin gözde rotalarından Kaş'ta bulunan Asas Dağı, yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de sevdiği mekânlardan. 650 metre yükseklikten yapılabilecek atlayışlarla mavi ve yeşilin iç içe geçtiği doğa güzelliğine tanıklık etme imkânına sahip olabilirsiniz.