Bayramda evde yokuz

Orta Avrupa, Baştan Başa İtalya, Vizesiz Yunan Adaları , Moskova'da Beyaz Geceler.... Kurban Bayramı için birbirinden özel tur programları bulunuyor. Tatil süresinin uzun olması seçeneklerin de artmasına neden olmuş. Turizm şirketlerinin programlarını inceleyip seyahate çıkmaya hazırlananlara alternatifler derledik.850 yıllık tarih ve mimarisiyle Rusya'nın başkenti Moskova ile 18. yüzyılda Çar I. Pedro tarafından kurulan, bugün UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan St. Petersburg'u keşfetmeye ne dersiniz? Etstur tarafından düzenlenen, 6 gece 7 gün sürecek turun ilk durağı Baltık Denizi'nin kıyısındaki kanallarla örülü şehir St. Petersburg. Hermitage Müzesi, Nevsky Caddesi, Peter&Paul Kalesi, St. Isaac Katedrali ve Aurora Zırhlısı görülecek yerler arasında bulunuyor. İkinci durak ise Moskova... Puşkin Müzesi, Tretyakov Galerisi, Kremlin Sarayı, Kızıl Meydan , Bolşoy Tiyatrosu, Nazım Hikmet 'in Mezarı ve Arbat Caddesi gezinin durakları. Turda, bölgeye özgü borsch çorbası, beef strogonof ve reçelli dondurma gibi lezzetler de tadılıyor. Far Antalya türlerle tanışmak için Uzakdoğu'yu tercih edenlerin sayısı hiç de az değil. Vizesiz olarak seyahat edilebilen Tayland özellikle büyük ilgi görüyor. UNESCO tarafından koruma altına alınan tapınak ve müzelerle çevrili melekler şehri Bangkok'un mistik dünyası ziyaretçilerini hemen etkisi altına alıyor. Bangkok'a yaklaşık iki saat uzaklıkta yer alan ve uzun bir sahil şeridine sahip Pattaya'da ise fil safarisi, timsah çiftliği gezisi ve Mercan Adası turlarıyla tatil renkleniyor.ETS'nin kendi gemisiyle gerçekleştirdiği Vizesiz Yunan Adaları turu, Ege'nin en özel rotalarına uğruyor. Mikonos'ta bir gece geçirme olanağı tanıması ve limanlardaki uzun kalış süreleriyle dikkat çeken turun gerçekleştiği geminin sekiz yolcu güvertesinde; restoran, bar, freeshop, SPA-welness ve çocuk kulübü bulunuyor. Çeşme'den seferlerine çıkan gemide sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra beş çayları gibi hizmetler de sunuluyor. 19 Ağustos kalkışlı tur dört gece sürüyor ve Siros, Mikonos, Santorini ve Pire (Atina) durakları arasında bulunuyor. 23 Ağustos kalkışlı tur ise 3 gecelik seyahat boyunca Mikonos, Santorini ve Pire (Atina) limanlarını keşfetme imkanı sunuyor.Tatile çıkarken öncesinde evrak işleriyle uğraşmak istemeyenler vizesiz rotaları tercih ediyor. Prontotour'un farklı vizesiz turları bulunuyor. Balkanlar'ın en güzel şehirleri Saraybosna, Üsküp, Belgrad, Ohrid, Budva ve Arnavutluk en çok tercih edilenler. Çünkü tarihi ve yemekleriyle Osmanlı izleri taşıyan bölge, misafirperver insanlarıyla Türk turistleri evlerinde hissettiriyor. Lübnan ve Tunus da hem vizesiz seyahat etmek hem de farklı bir coğrafyayı deneyimlemek isteyen gezginleri kültürü ve tarihi ile büyülüyor. Son dönemin gözde vizesiz rotaları arasında yer alan Ukrayna da farklı bir alternatif olabilir. Yunan adalarını da vizesiz keşfetmek mümkün. Üstelik Ege'nin masmavi sularında yolculuk ederek... Lüks otel tadında konfor sunan, bavul aç-kapa derdini ortadan kaldıran gemi seyahatleri aileler için de uygun.Seyahatseverlere ayrıcalıklı deneyimler sunan ProntoPlus'ın özel turları da dikkat çekici. Bunlardan bazıları şöyle: Alsace&Lorainne Vadisi, Loire şatoları&Normandiya, Alp Dağları ve gölleri, İtalya'nın gölleri, Fransa ve Bask bölgesi lezzetleri, büyük göç zamanında Tanzanya&Zanzibar, İnka kültürünün izinde Peru&Bolivya.Tatilin en heyecanlı anlarından biri yeni yerler keşfederken yaşadığımız merak duygusu. O merak duygusuyla insan gezdikçe gezmek istiyor. SunExpress, İzmir'den direkt seferlerle Avrupa'nın pek çok destinasyonuna seyahat etme imkanı sunuyor. İzmir'i iç ve dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu, rotaları arasına en son UNESCO Dünya Miras Listesi 'nde yer alan Lyon'u ekledi. Haftada altı kez Amsterdam'a sefer düzenleyen havayolu Stockholm ve Oslo'ya direkt seferler de düzenliyor. İç hatlarda ise İzmir'i direkt seferlerle Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Kars, Kayseri, Malatya, Trabzon ve Van'a bağlayan havayolu, İzmir'den Türkiye'nin toplamda 14 destinasyonuna uçuş gerçekleştiriyor.Madem uzun bir bayram tatiline çıkıyoruz o zaman uzak diyarları keşfedelim. Setur bayrama özel ABD ve Hindistan gibi binlerce kilometre uzaklıktaki rotalara turlar düzenliyor. 18-27 Ağustos tarihlerinde New York&Batı Amerika Turu var örneğin. Bu turda New York'ta üç gün geçiriliyor ardından iki gün Las Vegas, iki gün de Los Angeles'ta kalınıyor. Miami, Orlando ve New York'u kapsayan Doğu ABD turu da bulunuyor. Hindistan-Nepal ise bir diğer alternatif. Setur'un ayrıca 20-23 Ağustos tarihlerinde Marsilya ve Provence Turu, 22-27 Ağustos'ta da Napoli ve Amalfi Kıyıları Turu var. Provence turuna katılanlar Arles&Les Baux de Provence köyünü ziyaretin ardından Van Gogh'a ilham kaynağı olan St. Remy'yi de görme fırsatı buluyor.Yemyeşil bir tatil isteyenlerin adresi belli: Karadeniz. Jolly Tur 'un Karadeniz ve Batum Turu'nun rotası şu duraklardan oluşuyor: Şehzadeler şehri Amasya, Batum, kiraz diyarı Giresun, fındığı ile meşhur Ordu, Samsun ve Trabzon olarak belirlendi. Birçok ilden tura katılmak mümkün. Uçak ve otobüs seçeneği de bulunuyor. Hem deniz, kum, güneş hem de doğa ve tarih arayışında olanlar ise Kuzey Ege'yi tercih ediyor. Rota; Bozcaada, Ayvalık, Cunda Adası, Kazdağları, Assos ve Çanakkale olarak belirlenmiş. Bu tura da birçok ilden katılım mümkün. Uçak ve otobüs seçeneği de var.Jolly Tur'un Johann Strauss ile Tuna Nehri Turu da tam bir bayram sürprizi. Rotası Almanya, Avusturya, Macaristan ve Slovakya olarak belirlenen gemi turu 7 gece 8 gün sürüyor.Kurban Bayramı tatilinde Celestyal Cruises yedi gecelik bir Yunan Adaları Turu düzenliyor. Celestyal Crystal gemisi, 19 Ağustos'ta Kuşadası'ndan kalkıyor. Turun rotasında Santorini, Mikonos, Milos, Girit ve Atina var. Bu turda vize de istenmiyor. Cruise gemisinin içinde vakit geçirebileceğiniz birçok etkinlik alanı bulunuyor.