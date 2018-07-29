Sakarya
doğası, denizi ve yeşili ile birçok güzelliğe sahip bir şehir. Geçen günlerde Kocaali ilçesinde kadınlar için özel bir proje hayata geçirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel plaj açıldı. 20 bin metrekare bir alan üzerinde bulunan plajda yüzme havuzu, yürüyüş yolları, kafeterya ve oyun alanları yer alıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, kadınların talebi üzerine bu hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek tesise bütün kadınları davet etti. Toçoğlu, şehrin doğal güzellikleriyle büyümeye devam ettiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gereken adımları atıyoruz. Kadınlara özel açtığımız bu nadide eser tercih edilen bir çalışma oldu. İnşallah turizm alanında yeni yatırımlar için çalışmaya, Sakarya'nın var olan turizm potansiyelini yükseltmeye devam edeceğiz." Kadınlardan plaj hakkında çok olumlu tepkiler aldığını söyleyen Toçoğlu kısa bir süre önce de Karasu ilçesinde bir proje hayata geçirmişti. Atıksu arıtma tesisiyle Karadeniz'e atık karışmasını önleyen proje, doğal kaynakları da koruma altına aldı.