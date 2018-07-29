Oksijen deposu ve efsaneler beşiği

Balıkesir
Edremit'e gitmişken Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağları
'nı görmeden, o mis havasını içimize çekmeden gelmek olmazdı... Kazdağları hazin bir aşk hikayesi olan Hasan Boğuldu
ve Sarıkız efsanelerinin yaşandığı, dilden dile aktarıldığı bir coğrafya... Biz de bu iki efsaneyi yörede yaşayanlardan dinledik... Sarıkız, günleri kaz güderek geçen dağların en güzel kızıdır.... Güzelliği dillere destan olan Sarıkız hakkında dedikodu çıkarır bir kısım köylü... Babasına baskı yaparlar... "Kızın kötü yola saptı. Onu öldür ya da buralardan git" derler. Ne yapacağını bilemeyen baba kızını öldürmeye kıyamaz. Sarıkız'ı alıp dağın tepesine çıkarır... Orada bir başına bırakır kızı.. Bir süre sonra merak eder, kızını görmeye gider... Sarıkız yaşıyordur, kendine bir hayat kurmuştur, babasına ekmek verir. Babası su isteyince Sarıkız elini çok uzaktaki denize doğru uzatarak su alır ve babasına ikram eder. Babası şaşırır... O sırada kara bir bulut gökyüzünü kaplar, Sarıkız kaybolur.
HÜZÜNLÜ BIR HIKAYESI VAR
Peki ya Hasan Boğuldu? Bu efsaneye göre Hasan ova köylüsüdür, pazarda gördüğü yörük kızı Emine'ye aşık olur... Ama töreler vardır..."Tuz çuvalını sırtla, dağın zirvesine çıkabilirsen kızı veririz" derler. Sevdiğine kavuşmak için tuz çuvalı sırtında yollara düşer Hasan... Beyoba'ya vardıklarında tuz sırtını yakmaya başlar. Gücü tükenen Hasan yere düşer. Emine obasına söz vermiştir. Çuvalı kendi omzuna alıp, obanın yolunu tutar. Emine tek başına obaya vardığında pişman olur. Geri döner ancak bir gölde gömleğini bulur Hasan'ın... Boğulmuştur Hasan...Emine de asar kendisini yanındaki çınara... Hasan'ın boğulduğu yeri görmek için yola düşüyoruz. Edremit'e bağlı Zeytinli beldesini geçtiğinizde yol ikiye ayrılıyor. Yol ayrımından sola dönüp 4 kilometre gittiğinizde Hasan Boğuldu Göleti'ne ve Sutüven Şelalesi'ne ulaşıyorsunuz. Milli Park
giriş ücreti otomobil için 18 lira. Aracınızı park ettikten sonra başlıyorsunuz ağaçlarla kaplı taşlı yolda yürümeye.. Bu arada yol kenarındaki dağ çileğinden almayı unutmayın. Önce karşınıza Sutüven Şelalesi çıkıyor. "Sıçrayan su" anlamına gelen şelale sizi büyülüyor. İleride yöre halkının minik pazarı var. Buradan defneli, lavantalı sabunlar ya da bal, tarhana, peynir, taze kekik alabilirsiniz. 10 dakikalık bir yürüyüşle Hasan Boğuldu Göleti'ne ulaşıyorsunuz. İnsanın içini hüzün kaplıyor... Kazdağları'nın bol oksijenli havasını doya doya içinize çekin... Efsaneler diyarında huzur bulun.
NESLIHAN CAN KONANÇ