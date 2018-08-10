Büyükada’da yapılabilecek 5 aktiviteler

1. ADA KAHVALTISI YAPMADAN BÜYÜKADA'DA GÜNE BAŞLAMAYIN

Güne güzel bir şekilde başlamanın yolu kahvaltı yapmaktan geçmektedir. Tabi bu kahvaltıda büyük adada yapılan ada kahvaltısı ise daha da güzel olacaktır. Adanın mis gibi havasında sıcacık çayınız da beraber yapacağınız kahvaltı sizi bütün gün adada yapacağınız aktivitelere hazırlayacaktır.

2. BİSİKLET TURU

Hem adayı gezmek hem de bunu özgürce yapmak istiyorsanız bisiklet turu doğru seçim olacaktır. Adanın yolları taşlık olduğu için bisiklet turu yaparken dikkatli olmanızı öneririz. Dikkatli bir şekilde bisiklet turu yaparken adanın temiz havasını ciğerlerinizi çekebilirsiniz. Özellikle gün doğarken ya da tam gün batımında yapılacak bisiklet turunun vereceği haz akıllardan çıkmayacak şekildedir. Adaya gittikten sonra herhangi bir yerden kiralayacağınız bisikletiniz ile tüm gün istediğiniz gibi özgürce gezebilirsiniz.

3. AYA YORGİ TEPESİNİ VE AYA YORGİ KİLİSESİ'Nİ GÖRÜN

Büyük adaya gelip de Aya Yorgi'ye çıkmadan olmaz. İsterseniz bisikletiniz ile isterseniz de faytonla Aya Yorgi'ye çıkabilirsiniz. Aya Yorgi tepesi yüksekte kaldığı için yürüyerek çıkması zor olacaktır ve bu nedenle bisiklet ya da fayton tercih etmenizde fayda var. Ama illaki yürümek isterseniz de yürüyerek aya Yorgi tepesine çıkmak keyifli olacaktır. Aya Yorgi kilisesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesidir.

4. KÖŞK ZİYARETLERİ

Köşk denilince tabii ki akla Büyükada gelmektedir. Pek çok gösterişli köşk Büyükada'da yer almaktadır. Bunun nedeni ise zamanında bazı siyasetçilerin ve aydınların Büyük adaya sürgün edilmiş olmasıdır. Bu kişiler Büyükada'ya büyük köşkler yaptırmışlardır. İzzet Paşa Köşkü, Reşat Nuri Güntekin Köşkü bu görkemli köşkler arasındadır. Ayrıca köşkleri ziyaret edeceğiniz zaman yolunuzun üzerinde bulunan Hamidiye Camii ve Müslüman mezarlıklarını da görebilirsiniz.

5. BALIK YEMEYİ UNUTMAYIN

Bütün gün gezip yorulduktan sonra iyi bir yemeği de hak ettiniz. Büyükada'da oldukça lezzetli yemekler yapan pek çok restoran bulunmaktadır. Büyükada'ya gelip de balık yemeden dönmek olmaz. Mükemmel Büyükada manzarası eşliğinde balığınızı afiyetle yiyebilirsiniz.