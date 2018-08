Ezberbozan lüks rotalar

BUGÜN NELER OLDU

Popüler Meksika destinasyonlarından Tulum tatil için ideal. Bölgede her şey dahil 100 dolara bir gece geçirebilirsiniz. Konaklama fiyatları kış mevsimlerinde biraz daha uygun. Ek bir ücret karşılığında günlük olarak yoga ve su sporları dersleri de alabilirsiniz. Lüks tatilcilerin favorisi Ahau Tulum konaklamanız için güzel bir seçenek.Küçüklüğünde oyuncak bebeğinin upuzun saçlarını Rapunzel gibi oyuncak kalenin balkonundan sallandıran kızlar büyüdü. Şimdi hayallerindeki tatili yapmaya hazırlar. Geceliği sadece 77 dolara Fransa'da bir kalede konaklama şansınız var. Kalenin içinde yüzme havuzu ve üç yatak odası bulunuyor. Peri masallarından fırlamış bu kalede hem uygun fiyata tatil yapabilir hem de hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.İtalya'yı bir gecede keşfetmek isteyenler için canlı, şık ve dört yıldızlı Continentale Otel iyi bir seçenek olabilir. Otelde manzarayı izleyebileceğiniz bir çatı terası bulunuyor. Tüm Floransa'yı buradan görebilmeniz mümkün. Gecelik fiyatı 226 dolar olan otelin internet sitesinden belirli zamanlarda yapılan indirimlerden de faydalanabilirsiniz.Coachella gibi ünlü bir festival için ABD'ye uçup Palm Springs'e gitmek yerine Fiji'de özel bir adada sınırsız müzik eşliğinde dans edebilirsiniz. Üstelik ikisi de aynı fiyat. Festival 7 Aralık'ta başlayıp beş gün sürüyor. Your Paradise adlı siteden Fiji'de kalacağınız adayı kendiniz seçiyorsunuz. İki seçeneğiniz var. Uçağa nereden bineceğiniz, hangi rotadan ulaşım sağlayacağınızı ayarladıktan sonra tatilinize başlayabilirsiniz. Festivalin konaklama dahil fiyatı ortalama bin 299 dolardan başlıyor.Şimdi sizi gerçeklikten biraz uzaklaştırıp İrlanda'nın uçsuz bucaksız yerlerine götürüyoruz. Brendan Vacations seyahat acentesinin The Isle Awakens adlı turu Star Wars temalı. 11 günde Skellig Michael, Malin Head gibi Stars Wars tutkunlarının çok iyi bildiği yerleri gezmek mümkün. 1575 dolara satın alacağınız bu paketin içinde kahvaltı, araba kiralama ve rehberli turlar bulunuyor.Berlin'deki Patrick Hellmann Schlosshotel lüks otel ler listenin en üst sıralarında olmayı hak ediyor. Bu beş yıldızlı otel Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan bir süite de sahip. Moda ve yaşam tarzı tam da bu noktada buluşuyor. Görkemli mobilyalar ve kadife detayların keyfini çıkarmanın bir gecelik fiyatı 219 dolar.Filipinler'in başkenti olarak anılan Metro Manila'dan yaklaşık iki saat uzaklıkta bir gölün tam ortasına gidiyoruz. Gölün ortasında ahşap bir ev ve etrafınız sularla çevrili. Bu evde altı kişi kalınabiliyor ve geceliği 200 doları geçmiyor. Bu farklı tatil hizmetini size Aquascape sağlıyor. İçeride mutfak, mini bar ve tüm kişisel ihtiyaçlara yönelik olanaklar mevcut.Seyahatseverlerin birçoğunun mutlaka yapılması gerekenler listesinde Güney Afrika 'da safari yer alır. Göründüğü kadar zor ve pahalı bir macera da değil bu arada. Güney Afrika'nın ormanlık alanlarında hayvanları fotoğraflayabilir, onlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kruger, Sabi Sand ve Madikwe doğa koruma alanlarını gezmeyi ihmal etmeyin. Çevrede konaklama ücretleri 150 doları geçmiyor. Paris Perfect adlı seyahat platformuyla şehirde keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Bu platform size Paris'in göbeğinde manzaralı bir daireyi 150 dolardan sunuyor. Daire içindeki mutfağı dilediğiniz gibi kullanmak size kalmış. Marketten seçtiğiniz yiyeceklerle istediğiniz yemeği mutfakta hazırlayabilirsiniz. Bu da size tatil boyunca ekstra bir tasarruf sağlayacaktır.Bahamalar'daki Sandals Emerald Bay gibi her şey dahil lüks bir tesiste konaklamak gözünüzü korkutmasın. Otelde konaklamaya ilişkin paketlerin fiyatı 269 dolardan başlıyor. Tesiste gözlerden uzak yaklaşık iki kilometre uzunluğunda bir plaj, havuzlar, Greg Norman tarafından tasarlanmış bir golf sahası bulunuyor.Hotel Borg, İzlanda'da inşa edilen ilk lüks otel. Tasarımı ve dekorasyonuyla ön plana çıkıyor. Burada bir gece kalmak 179 dolar. Otel aynı zamanda merkeze yürüme mesafesinde bulunuyor. Otel Kuzey Işıklarını izlemeniz için paket turlar sunuyor.Gezginler ortaya yeni bir kavram attı: Glamping. İngilizce glamorous (büyüleyici) ve camping (kamp yapmak) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşuyor. Yeni Zelanda 'daki Slipper Adası bu etkinlik için ideal. bu özel adanın denizi Maldivler'i aratmıyor. Çadırınızı kurup, sahilde yürüyüşe çıkıp yeni yerler keşfedebiliyorsunuz. Eğer 20 kişilik bir grup olarak giderseniz gecelik kişi başı 140 dolar ödüyorsunuz.Tüm dertlerinizi unutun ve Ban's Diving Resort'taki Koh Tao'da güneşin altında muhteşem bir tatil yapın. Oteli özel kılan şey; yerel bir Taylandlı aile tarafından işletilmesi. Bu yüzden çevredeki otellere göre daha sıcak bir ortam hissedebilirsiniz. Geceliği kişi başı 60 dolardan başlıyor.