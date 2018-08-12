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Ezberbozan lüks rotalar Afrika’da safariye çıkmak, kiraladığınız yatla denizin ortasında ailenizle bir hafta geçirmek ya da size özel ayrılan bir adada deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak. Üstelik bunları bütçenizi zorlamadan yapmak. İşte lüks tatilin uygun fiyatlı rotaları