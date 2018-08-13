Şehirlerin gizli kalmış 5 lezzet

BURSA, CENNET KÜNKÜ

Bursa denince insanın aklına İskender, İnegöl köfte, Pideli Köfte gibi lezzetler geliyor. Fakat Bursa'nın lezzetleri tabii ki bunlarla sınırlı değil. Çok bilinmese de Cennet Küskü Bursa'nın efsane bir tatlı çeşitlidir. İçinde bol kaymak ve fıstık bulunur, şerbetle buluşmasıyla birlikte yiyene unutamayacağı bir damak tadı yaşatır. Bursa'yı ziyaret ettiyseniz iskender'den sonra gönül rahatlığıyla Cennet Küskünü tüketebilirsiniz.

YOZGAT, İNCİR UYUTMASI

İç Anadolu bölgesinin incisi, Yozgat. Şehrin ismini duyunca kesinlikle akla gelen ilk şey arabaşıdır. Yozgat'ın eşsiz lezzetleriyle ülke genelinde tanınan pek çok yemeği mevcuttur. Yemeklerinin ününü çok duyduk ama incir uyutmasını çoğumuz ilk defa duymuş olabiliriz. Tatlı incirin sütü mayalamasıyla ortaya çıkan, oldukça hafif ve pratik bir tarif. En güzel yanı ise yapılışında hiç şeker kullanılmaması. ''Tatlıyı çok seviyorum, fakat kilo almak istemiyorum." Diyenler için muhteşem bir tercih.

KARS, TANDIRDA KAZ

Ülkemizin kuzeydoğu bölgesinde yer alan Kars'ın, en bilindik lezzetlerinden biri hiç şüphesiz ki kaşardır. Ancak, Kars'a hiç gitmemiş olan birinin muhtemelen bilmeyeceği bir tat daha var: Tandırda Kaz. Tamamen köy koşullarında yetişen kaz, gerekli terbiyeleme işlemi yapıldıktan sonra tandırda odun ateşi eşliğinde pişiriliyor, ardından yanında pilav servis edilerek unutulmayacak bir lezzet şölenine dönüşüyor.

DENİZLİ, ÇAPUT AŞI PİLAVI

Pilav denince aklınıza hiç böylesi gelmemiştir. Denizli yöresinde yapılan bu pilav tam damağınıza layık. İçinde koruk suyu, asma yaprağı gibi farklı tatlandırıcılar mevcut. Kuzu eti ve suyuyla yapılan bu pilavı tatmanızı kesinlikte tavsiye ederiz.

GAZİANTEP, KAMIŞ YAHNİSİ

Yemekleriyle ve tatlılarıyla dünyaya nam salmış bir şehir, Gaziantep! Yemek kültürüyle ve tarihi atmosferiyle büyüleyici bir yer. Etli, etsiz yemekleriyle tam bir dünya efsanesi. Gaziantep için Saklı Kalmış Lezzetler arasından kamış yahnisinisizler için seçtik. Kuzu eti, üzüm pekmezi ve sirkeyle yapılan bu yahniyi tattığınıza asla pişman olmayacaksınız.