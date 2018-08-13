Tatilde acil durumlar için almanız gereken önlemler

SÜREKLİ İLAÇLARINIZ VARSA YANINIZDA YETERİ KADAR BULUNDURUN

Kronik bir rahatsızlığınız nedeniyle sürekli olarak ilaç kullanmak zorundaysanız, seyahate çıkmadan önce tatil boyunca size yetecek kadar ilacı aldığınızdan emin olun. Özellikle bazı ilaçları yurtdışında doğrudan temin etmenin zor olabileceğini ve genellikle reçete gerekebileceğini unutmayın. Sürekli ilaç kullanımı gibi durumlarda atılabilecek en sağlıklı adım ise seyahat öncesi doktorunuzla görüşmek ve onun görüşüne göre hareket etmektir.

HASTANE VE ECZANELERİN KONUMLARINI BELİRLEYİN

Tatil için gideceğiniz yeri belirlediyseniz, olası acil durumlara karşı hastane ve eczanelerin konumlarını önceden öğrenin. Bunu internet üzerinden haritalardan veya gideceğiniz bölgenin haritasını temin ederek öğrenebilirsiniz. Eğer bir seyahat acenteniz varsa bu bilgileri müşteri temsilcisinden alabilirsiniz. Ayrıca nöbetçi eczaneleri öğrenmeyi unutmayın. Akıllı telefonunuza bunlarla alakalı app'leri indirebilirsiniz.

TEHLİKELİ ETKİNLİKLERDE (PARAŞÜT, ATV, SU PARKLARI GİBİ) UYARILARA DİKKAT EDİN

Kimileri için tatil demek macera ve sınırsız eğlence demektir. Eğer ekstrem sporlardan hoşlanıyorsanız bu konuda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Su parkları, paraşüt veya atv gibi araçları kullanırken uyarıları dikkate almanız ve bu araçların size uygun olup olmadığından emin olmanız önemlidir. Bu tür eğlence araçlarında kilo, yaş gibi sınırlamalar vardır. Bunun yanında eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa eğlence sporunu seçerken de dikkatli olmanız gerekir.

TATİL PLANINIZLA İLGİLİ YAKINLARINIZA BİLGİ VERİN

Çıkacağınız tatil ile ilgili sevdiklerinize sürpriz yapmak, onları gittiğiniz yerden aramak ya da tatil sırasında en güzel anlarınızı sosyal medyadan duyurmak istiyor olabilirsiniz. Fakat olası olumsuz durumlarda ve haber verme şansınızın olmadığı anlarda yakınlarınızın gideceğiniz yer hakkında bilgi sahibi olmaması üzücü sonuçlara neden olabilir. Bundan dolayı her türlü acil durumu dikkate alarak seyahatiniz hakkında yakınlarınıza haber vermeniz, onları gideceğiniz yerlerle ilgili bilgilendirmeniz son derece önemlidir.