Sonbahar'da gidilecek yerler

ARNAVUTLUK

İstanbul'dan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a yaklaşık bir buçuk saatlik bir uçuşla ulaşmak mümkün. Üstelik iki ülke arasındaki anlaşma doğrultusunda vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. Berat gibi Osmanlı mimarisini koruyan kentlerinin yanı sıra sahildeki Saranda da Arnavutluk'un öne çıkan bölgeleri arasında.

İSKOÇYA

Şatolar ülkesi İskoçya'yı görmek için en iyi dönemlerden biri Eylül. Sonrasında havaların iyice soğuyacağı bu kuzey ülkesini ziyaret etmek için en uygun dönemlerden biri olan Eylül ayında İskoçya'nın kentlerinin yanı sıra kırsal bölgelerini keşfe çıkabilirsiniz. Ovalar, dağlar ve Ortaçağ'dan kalma şatolar bu gezinizde size eşlik edecek.

AVUSTRALYA

Kuzey yarımküre'de yaşayan bizler yavaş yavaş yaza veda etmeye hazırlanırken güney yarımküre'dekiler de bu sıcak mevsime hazırlanıyor. Eylül'de ilkbaharı yaşamaya başlayacak olan Avustralya, mesafe ve uçak biletini dert etmiyorsanız size muhteşem doğa keşifleri sunacak bir yer.

STAVANGER, NORVEÇ

Norveç, her ziyaret edenin doğasına hayran kaldığı bir ülke. Kuzeyin bu müreffeh ülkesi bir süre sonra aşırı soğuklarla baş etmeye başlayacak. Bu yüzden Eylül ayı, Norveç'i ziyaret etmek için en iyi fırsatlardan biri. Stavanger, ülkenin en çok ziyaretçi çeken yerlerinden biri. Sokaklarının graffitilerle süslü olduğu Stavanger, doğasıyla da insanları büyülüyor.



