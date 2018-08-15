Dünya üzerinde çamur banyosu için ayrılmış beş bölge

THE MİLKY WAY LAGOON, PALAU CUMHURİYETİ

Kuzey Pasifik ülkelerinden biri olan Mikronezya, tedavi edici özelliği olan kayalık adalarıyla ve turkuaz göllerin dibine daldığınızda kolayca ulaşabileceğiniz süt beyazı çamurlarıyla ünlü… Doğa harikası çamur ve spa tedavisiyle ünlenen cennet, gelip su altı ekosistemini keşfeden tüm ziyaretçilerin ağzını açık bırakıyor.

HELL'S GATE, YENİ ZELANDA

Rotoroa şehrinin yanında bulunan ve dünyanın en büyük çamur volkanı olan Hell's Gate, jeotermal parkı ve çamur banyosuyla ünlü… Bölgede tam üç farklı çamur türü bulunuyor ve her biri farklı bir şifa barındırıyor; beyaz çamur, yanıkları rahatlatıp acıyı azaltırken, siyah çamur eklem hastalıklarına iyi geliyor. Son tür olan gri çamursa deri döküntüleri ve soyulmalar için birebir.

BORYEONG, GÜNEY KORE

Bentonit ve germanyum minerali açısından oldukça zengin olan Boryeong çamuru cildi arındırarak güzelleştirme ve yumuşatma özelliğine sahip. Bunun yanında dolaşım sistemine de faydaları bilinmekte. Her yıl temmuz ayında kapılarını ziyaretçilerine açan çamur festivali, çamur savaşları ve spa etkinlikleriyle binlerce kişinin ilgi odağı.

MARMARİS, TÜRKİYE

Türkiye'nin turistik yerlerinden biri olan Marmaris Dalyan çamur banyosu bölgesiyle de ünlüdür ve bu aktiviteyi sevenlerin favori mekânlarından biridir. Bu arada minerallerce zengin yumuşacık Dalyan çamurunun Kleopatra'nın güzellik sırlarından biri olduğu söylenir.

İSRAİL, ÖLÜDENİZ

Sonuncu ve en önemlisi olan İsrail sınırında bir tuz gölü olan Ölüdeniz isimli bölge dünyanın ilk sağlık ve tatil merkezi olarak bilinir. Tabiat ananın şifalı ellerini hissedeceğiniz Ölüdeniz, normal bir okyanus suyundan 10 kat daha tuzludur ve dünyanın başka bir yerinde bulunmayan 21 mineral içerir.