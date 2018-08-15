Seyahat rotanızı burcunuza göre belirleyin

KOÇ – HİNDİSTAN

Koç burçları enerjik, dinamik ve idealist yönleriyle bilinir. Özellikle bir ortama girdiklerinde yüksek enerjili halleriyle çok fazla dikkat çekerler. Seyahat etmek de Koçlar için oldukça önemlidir. Gidecekleri yerleri önceden programlayıp, sorunsuz ve güzel bir tatili planlarlar. Günlük hayatlarında olduğu gibi tatillerinde de zevk ve keyif almak onlar için çok ama çok önemlidir. Enerjik ve dinamik yönleri baskın olan Koçlar, tatillerinde de maceranın peşinde koşmayı tercih ederler. Keşfetmeyi ve macerayı seven Koçlar için bir Hindistan seyahati çok ideal olabilir. Dünyanın en şaşırtıcı yapılarına sahip olan Hindistan'ın muhteşem şehirleri Delhi, Jaipur ve Agra, Koç burçlarının tatillerini çok renklendirecektir.

BOĞA – VİETNAM

Boğa burçları doğaya düşkünüdür. Gittikleri her yerde yeşil bir alan görmeleri onları çok fazla mutlu eder. Boğa burcu kişiler tatillerinde kimi zaman az kişinin olduğu bir sahilde denize girerek, kimi zaman da doğa ile baş başa kalarak harika vakit geçirebilirler. Yurt dışında doğası güzel olan birçok yer olsa da Boğa burçlarına Vietnam'ı öneririz. Özellikle savaş filmlerinden aşina olduğumuz Vietnam, dağlık bir yerleşim bölgesi olmasına rağmen doğası ve egzotik havası ile tatilcileri büyüleyen bir ülke. Tarihi mekanları, zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle son dönemlerde gezginlerin radarına girmeyi başardı.

İKİZLER – KARADAĞ

İkizler, çok yönlü karaktere sahip olmasıyla bilinirler. Bu durum dolayısıyla tatillerine de yansıyacaktır. Tatillerinde tek bir şey yapmak onlar için yeterli olmayabilir. Yani sadece deniz tatili yapmak onları kesmeyebilir. Onlar tatillerinde hem denize girmeyi, hem de kültür gezisi yapmayı planlarlar. Dolayısıyla İkizler için Karadağ'ın tatil merkezleri Kotor ve Budva'yı öneririz. Adriyatik'in kıyısında kalan Kotor ve Budva'da İkizler hem deniz tatili yapabilir, hem de tarihi mekanları keşfedebilir. Dolayısıyla, İkizler burcu için Kotor ve Budva çok doğru bir tercih olacaktır. Masmavi ve sakin sulara sahip Adriyatik Denizi'nin yanında bulunan Karadağ, rüya gibi bir tatil vadediyor.

YENGEÇ – FRANSA

Yengeçler sakin ve duygusal bir yapıya sahiptirler. Tatillerinde de romantik yerler onlar için oldukça idealdir. Yengeç burçları aynı zamanda rahatlarına da pek düşkündürler. Tatillerinde tam anlamıyla kafa dinlemeyi ve güzel yerleri görmeyi hedeflerler. Bu anlamda Yengeçlere Gök mavisi kıyıları anlamına gelen Cote d'Azur yani Fransız Rivierası'nı öneriyoruz. Burada Marsilya, Cannes ve Nice gibi şehirleri tercih edebilirler. Su grubu burcuna ait olan Yengeçler böylelikle keyifli bir tatil yapıp, Fransa'nın en güzel sahilinde denize girebilirler.

ASLAN – İTALYA

Aslan burçları canlı, dinamik ve asaletli olmalarıyla tanınır. Aynı zamanda sıcakkanlı, sağlam ve sakin bir görüntü çizen Aslanlar, tarihe de bir hayli düşkündür. Geçmişe yolculuk yapmak ve tarihi yapıları görmek onları çok fazla mutlu edebilir. Bu nedenle Aslanlara tarihle iç içe olabilecekleri İtalya'yı tavsiye ederiz. Roma, Floransa, Napoli gibi şehirlerde ülkenin tarihini fazlasıyla yaşayabilirler. Roma'da bulunan Kolezyum'da Gladyatörlerin hikayesini dinleyip Floransa'da Rönesans dönemine ait özel sanat akımına tanık olabilirler.

BAŞAK – İNGİLTERE

Başak burçları işini son dakikaya bırakmaktan pek hoşlanmazlar. Hayatlarında tertipli ve düzenli olan Başaklar, özellikle tatil organizasyonlarını da önceden planlamayı severler. Aksi takdirde içleri öyle çok da rahat etmez. Hatta seyahat öncesinde gidilecek yerleri araştıran Başak burçları, herhangi bir aksilik yaşamayı istemezler. Peki Başakları nasıl bir tatil mutlu eder? Başaklar tatillerinde romantik yerleri gezmeyi, yürüyüş yapmayı, parklarda dolaşmayı çok sever. Bu anlamda İngiltere'nin başkenti Londra, Başaklar için çok ideal bir tatil rotası olabilir.

TERAZİ – RUSYA

Terazi burcu kişileri sosyal olmalarıyla dikkat çekerler. Çevresindeki arkadaşlarıyla sürekli bir organizasyon ve aktivite içinde olmaya çalışırlar. Günlük hayatlarında arkadaşlarıyla buluşup dışarıda yemek yemek ve eğlenmek onlar için çok önemlidir. Bu nedenle gittikleri yerlerde de eğlenmeyi çok isterler. Rusya, Teraziler için oldukça idealdir. Rusya'nın hangi şehrine giderseniz, gidin eğlence peşinizi bırakmaz. Gece kulüpleri haftanın her günü dolup taşar. Moskova, St. Petersburg gibi Rusya'nın öne çıkan şehirlerinde gündüzleri tarihi yerleri gezip, akşam saatlerinde kendinizi çılgın gece hayatının içine atabilirsiniz.

AKREP – KÜBA

Akrep burçları özgürlüklerine düşkün bir karaktere sahiptir. Gittikleri yerlerde de bu havayı koklamak isterler. Bu anlamda Küba, Akrepler için çok ideal duruyor. Beyaz kumlu plajları, kendi halinde şirin kasabaları, çarpıcı mimarisi ve berrak mavi sularıyla Küba, hemen herkesin görmek için can attığı ender ülkelerden. Dünyanın en özerk ülkesi olarak değerlendirilebilecek bu ülkenin en çekici özelliklerinden biri ise ekonomik açıdan benimsediği kapalı sisteme rağmen ayakta kalabiliyor olması. Ülke; devrim, savaş ve sosyalist devlet anlayışıyla yoğrulmuş bir yapıya sahiptir. Bu anlamda da Akrepler Küba'da çok mutlu olacaktır.

YAY – PORTEKİZ

Seyahati seven ve özgürlüklerine düşkün bir diğer burç da Yay… Seyahat etmek onlar için bir ihtiyaç gibidir. Bu nedenle Yay burçları sık sık tatil yapmaya çalışır. Bu durumdan da çok keyif alırlar. Sıcak yerleri seven Yaylar için Portekiz çok ideal bir rotadır. Avrupa'nın batısında yer alan Portekiz'de neredeyse yılın 300 günü güneşli geçer. Özellikle başkent Lizbon'un mistik sokaklarında yürümek, nostaljik tramvayları seyretmek ve Porto'da tarihi yapıları görmek onları fazlasıyla mutlu eder.

OĞLAK – İSKANDİNAVYA

İş hayatına çok düşkün olan Oğlaklar, seyahatlerinde genellikle soğuk yerleri tercih ederler. Sıcaklar pek Oğlaklara göre değildir. Yaz sıcağında bile onlar serin yerleri arar. Bu bağlamda İskandinavya Bölgesi tam Oğlaklara göre. İsveç, Norveç ve Kopenhag gibi yerlerde yaz mevsiminde bile hava sıcaklıkları 15-20 derece arasındadır. Serin havalarda Oğlaklar bu güzel ülkeleri keşfedebilir.

KOVA – FAS

Kova burçları yeni yerler keşfetmeye bayılırlar. Ancak bilinen coğrafyalar onlara biraz sıkıcı gelebilir. Hep daha bilinmeyenin peşinden giderler. Bunun yanı sıra anlık seyahat kararı verebilen Kovalar için Fas vizesiz olması açısından da çok caziptir. Egzotik bir yapısı olan Fas'ı her ziyaret ettiğinizde yeni keşifler yapabilirsiniz. Kovalar, sürprizlerin olduğu Fas'ın otantik şehirleri Marakeş ve Casablanca'da kendilerini çok farklı hissedecekler.

BALIK – İSPANYA

Balıkların ruhunu en iyi anlatan yerlerin başında bir Akdeniz ülkesi olan İspanya geliyor. Çok çeşitliliğe önem veren Balıklar aradıkları her şeyi İspanya'da bulabilir. Onlar için su vazgeçilmez olduğu için Barcelona'da keyifle vakit geçirebilir, romantik bir ortamı Sevilla'da bulabilirler. Gittikleri yerlerde yeme içmeye de çok önem veren Balıklar, İspanya'da çok güzel yemeklerle buluşabilirler.