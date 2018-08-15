Yurtdışında gezebileceğiniz 6 müze

NATİONAL GALLERY, LONDRA

İngiltere'nin sanat tarihini ve özellikle resim sanatının halk arasındaki gelişimini yakından gözlemek için National Gallery, ideal bir durak olabilir. 19. Yüzyıla kadar süren ve yaklaşık beş asrı kapsayan döneme ait binlerce sanat eserini bir arada görebileceğiniz galeriye gitmek için şehrin Trafalgar bölgesine yolculuk yapmalısınız. Her yıl milyonlarca ziyaretçiye kapılarını açan müzede; Michelangelo, Da Vinci ve Bellini gibi döneminin en önemli ressamların eserlerini yakından görmenin keyfini yaşayabilirsiniz.

PRADO MÜZESİ, MADRİD

İspanyol kültürü ve tarihi ile yakından ilgileniyorsanız, ülkenin önemli eserlerinin bulunduğu Prado Müzesi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. İspanya'nın heykel ve resim sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı müzede, el yapımı ürünleri, baskıları, heykelcikleri, süs eşyalarını, madeni para ve madalya gibi yüzyıllar öncesine ait eserleri bir arada bulabilirsiniz. 1819 yılında hizmete giren müzenin en önemli özelliklerinden biri, İspanyol krallarından kalan tarihi mirası günümüze taşıyor.

DANİMARKA MİLLî MÜZESİ, KOPENHAG

Bir zamanlar "Prens Sarayı" olarak kullanılan alan içerisinde kurulmuş olan Danimarka Milli Müzesi, 1744 yılından bu yana ülkenin tarihi mirasını yansıtması bakımından son derece önemli bir duraktır. Taş devri, ortaçağ gibi önemli tarihi dönemlere ışık tutan müzede aynı zamanda Vikinglerin dönemine ait pek çok farklı eseri görme şansını elde edebilirsiniz. Kopenhag'da yer alan milli müze, aynı zamanda sahip olduğu mimarisiyle de turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

ÇİN ULUSAL MÜZESİ, PEKİN

Uzakdoğu'nun kendine özgü tarihini ve sanatsal değerlerini yansıtan yerlerden biri olan Çin Ulusal Müzesi, ülkenin başkenti Pekin'de bulunuyor. 2003 yılında kurulan müze, turistler tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olma unvanına sahip. Antik Çin döneminden başlayarak, ülkenin yakın tarihe kadar uzanan halk ve hanedanlık dönemlerini yansıtan müzede, birçok eserin İngilizce açıklamalarına göz atabilirsiniz. Yüksek güvenlik önlemlerinin olduğu ve geniş bir binaya sahip bu müzeyi gezmek için yeterli vakti ayırmanız gerekiyor.

KORE ULUSAL MÜZESİ, SEUL

Asya tarihi ve sanatını en iyi şekilde yansıtan yerlerden biri olan Kore Ulusal Müzesi, farklı yaştan ziyaretçilere hitap eden etkinlikleri ile tanınıyor. Tarihi eserlerin, eşyaların ve arkeolojik kazılardan elde edilen çalışmalarının yer aldığı müze, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olma özelliğine sahip. Başkent Seul'da, Yongsan'da yer alan müze 1945 yılından bu yana konuklarına kapılarını açıyor. Kendi bünyesinde konukların araçlarını park edebileceği bir otoparkı olan müzeye, Yongsan tren istasyonundan kolayca ulaşım sağlamak mümkün.

MODERN SANAT MÜZESİ, NEW YORK

Amerikan sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı müze, adından da anlaşılacağı üzere sanat eserlerinin yoğun olduğu bir yapıya sahiptir. Modern Sanat Müzesi, yine Manhattan konumunda yer alan Metropolitan Müzesi ile birlikte düşünülmekte ve her iki müze sanat ve de tarihin bir buluşması olarak kabul edilmektedir. MoMa adıyla da tanınan müzede, Monet, Picasso, Van Gogh, Dali ve Matisse gibi dünyanın en önemli ressamlarının eserlerini kendi gözlerinizle görme şansını yakalayabilirsiniz. Bunun yanında Modern Sanat Müzesi'nde, özellikle 19. Yüzyıla ait pek çok fotoğrafı ve filmi görebilirsiniz.