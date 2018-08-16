Öğrenci bütçesine uygun gezilebilecek yerler...

OLİMPOS

Klişe değil, hakikat! Türkiye'de öğrenci işi tatil dendi mi akıllara düşen ilk rota hiç şüphesiz Olimpos oluyor. Artık bu öyle oturmuş bir şey ki, giden kişiler de orada bol öğrenci kitlesi ile karşılaşacağını biliyor.

Bunda üniversitelerin, her yaz mevsimine girerken mutlaka bir Olimpos gezisi planlıyor olmasının da etkisi büyük. Fiyatlar uygun, bungalov evler ve kamp alanları, bir öğrencinin rahatlıkla konaklama yapabileceği mekanlar. Öğrenciyseniz, tatile gitmek istiyorsanız ve hala Olimpos'u görmemişseniz hiç düşünmeyin deriz.

ASSOS

Kulağa biraz sıkıcı mı geldi? Ancak herkes gibi öğrencilerin tatil anlayışları da birbirinden farklılık gösteriyor. Bazen aranan şey sadece deniz, güneş ve akşamları sahilde gitar çalmalı aktiviteler olabiliyor. Ege'de gitarıyla "Akdeniz Akşamları" çalmayan kaç kişi kaldık ki? Assos'un genel olarak çok da ucuz olduğunu söyleyemeyiz aslında. Ancak bir-iki küçük kamp alanı ve ufak çaplı pansiyonda uygun fiyatlı konaklamalar gerçekleştirebilirsiniz. Yemek olayı ise gözünüzü korkutmasın. Yapacak çok aktivite de olmadığı için, öğrenciler gönül rahatlığı ile Assos'u tercih edebilirler.

DİDİM

Uygun fiyatlı tatil deyince akla gelen ilk yer Didim oluyor genelde. Özellikle her şey dahil konseptinde, uygun fiyatlı alternatiflerin çoğu Didim'de bulunuyor. Elbette ki büyük bir kısmı kaliteden biraz ödün veriyor. Sanıyoruz bu, ne kadar ekmek o kadar köfte mantığında hizmet verilmesinden kaynaklanıyor. Ancak bu tarz şeyleri çok fazla sorun etmiyor ve İngiltere'ye gitmeden İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, Didim sizin için oldukça ideal bir rota.

SARIMSAKLI

Ayvalık'ın en popüler beldelerinden biri olan Sarımsaklı, öğrenci dostu rotalardan biri. Zira fiyatlar, bir öğrencinin bütçesini zorlamayacak ölçüde uygun. Ayrıca popüler bir yer olduğu için de, fazlasıyla hareketli bir atmosfere sahip. Hem bol dinlenmeli hem de hareketli bir tatil düşünen öğrenciler, rotalarını Sarımsaklı'ya çevirebilirler.

AVŞA ADASI

Bir zamanlar popülerliğinden geçilmiyordu Avşa Adası'nın. Şimdi eskisi gibi olmasa da, Avşa Adası'nın da hatırı sayılır ölçüde müdavimi var. Başta öğrenciler hiç yalnız bırakmıyorlar Avşa Adası'nı. Ada deyip geçmeyin, Türkiye üzerinde konaklamanın bu kadar uygun olduğu nadir yerlerden biri Avşa. Bununla birliktAntalyalya'yı aratmayacak 3 tane büyük kulübü var ki, sabahlar olmasın! Deniz, doğa ve gece hayatı! Avşa Adası, öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren bir yer.

FETHİYE

Bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu atmosfer dolayısıyla Fethiye, öğrenciler için son derece ideal bir tatil yöresi. Bir kere burada her bütçeden öğrenciye yer var. Ayrıca Fethiye, çeşitlilik açısından her kafadan öğrenciye hitap edecek cinste bir yer. Mesela doğayla iç içe kamp kurmak isteyenler Kabak Koyu ve Kelebekler Vadisi'ni tercih ederken, bütçe derdi olmayanlar Ölüdeniz'deki otelleri tercih edebiliyorlar. Ancak en fazla tercih edilen alternatifin sanat kampları olduğunu söyleyebiliriz.

MARMARİS

Tıpkı Fethiye gibi, Marmaris de çeşitlilik açısından her öğrencinin tatil anlayışına hitap edebiliyor. Fethiye'den tek farkı, gece hayatının çok daha fazla hareketli olması. Gece hayatındaki çeşitlilik de, öğrencileri Marmaris'e çeken bir diğer unsur zaten. Pahalı oteller olduğu gibi, uygun fiyatlı pansiyonların sayısı da oldukça fazla Marmaris'te. Ayrıca doğa tatili isteyene de, her şey dahilcilere de, gece hayatından kopamayanlara da yer var burada.

GÜMBET

Bodrum'a karşı önyargınızı anlıyor ve hak veriyoruz. Zaten "burası çok ucuz dostum, gelsene" gibi bir algı da yaratmaya çalışmıyoruz. Ancak orta halli bir bütçeyle Gümbet'te 5 günlük bir tatil yapabileceğinizi bilmenizi isteriz. Hem gece hayatının aşırı yoğun oluşu hem de Bodrum'un diğer bölgelerine göre fiyatların biraz daha aşağıda seyretmesi dolayısı ile Gümbet'i de değerlendirmeye alabilirsiniz.