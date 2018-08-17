Hırvatistan hakkında bilinmesi gerekenler...

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKESİ



Hırvatistan bir Güneydoğu Avrupa ülkesi. Balkan yarımadasında yer alan Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi'ne de uzun bir kıyısı bulunur. Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ Hırvatistan'ın karadan komşularıdır.

BAŞKENT ZAGREB



Zagreb, Hırvatistan'ın başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehridir. Kültür sanat ve ticaret açısından da ülkenin kalbi konumunda olan Zagreb, geçmişte birbirine düşman olman ve sürekli savaşan iki kasabanın aldıkları birleşme kararı sonrası ortaya çıkmış bir kenttir. Ortaçağ yapılarının yanı sıra özellikle Avusturya hakimiyeti sırasında inşa edilen estetik yapılar Sava Nehri'ne kıyısı olan Zagreb'i güzelleştirmektedir. Kentin nüfusu bir mlyondur. Ülke nüfusunun neredeyse dörtte biri Zagreb'te yaşar.

MUHTEŞEM BİR DOĞAYA SAHİP...



Hırvatistan muhteşem bir doğaya ev sahipliği yapar. Kıyılarının dağlık olduğu Hırvatistan'ın iç kesimlerine yeşil tonlar hakimdir. Zagreb yakınlarında bulunan Plitvice Milli Parkı, dünyaca ünlü bir yerdir. UNESCO tarafından koruma altına alınan bu doğa harikası milli park, turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşmakta.

TURİSTİK DALMAÇYA KIYILARI...



Hırvatistan'ın en önemli gelir kalemlerinden biri turizm. Ülkenin Adriyatik denizi kıyıları ve bu kıyılarda bulunan adalar özellikle Avrupalı turistlerin gözdesi konumundadır. Tarihte İtalyan şehir devletlerinin kolonisi olan bu kentlerdeki mimari stil de İtalya ile büyük benzerlikler gösterir. Rovinj, Pula, Split, Sibenik gibi kentler Ortaçağ'a kadar uzanan taş yapılarıyla dikkat çeker.

BÜYÜK BİR TARİHİ BİRİKİM...



Roma İmparatorluğu'nun uzun yıllar bir parçası olan Hırvatistan toprakları, imparatorların yazlık saraylarına da ev sahipliği yapmıştır. Diocletian'ın Split kentinde yaptırdığı saray en dikkat çekici olanıdır. Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra kıyı bölgeleri İtalyan şehir devletlerinin etkisine giren Hırvatistan'ın iç ve kuzey bölümleri de Avusturya hakimiyeti altında kaldı. Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı ve sonradan değişen adıyla Yugoslavya'nın bir parçası olan Hırvatistan, 8 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

TARIM VE AKDENİZ TİPİ YAŞAM



Hırvatistan'ın Adriyatik kıyıları hem coğrafi hem de yaşam tarzı açısından Ege'yi andırır. Zeytin ve üzümün sofralarda önemli bir yer tuttuğu Hırvatistan'ın iç kesimlerinde de buğday yetiştirilir.