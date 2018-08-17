Dubai'de görebileceğiniz 5 ilginç şey

YÜKSEK KATLI TENİS KORTLARI

Yerden metrelerce yükseklikte bir tenis kortu görürseniz ilginç bulmayın. Çünkü orada oldukça normal ve sıradan bir aktivite.

TRAFİĞE EN İLGİNÇ ÇÖZÜMLER

Eğer trafikte kalmaktan hoşlanmıyorsanız, sizi oradan alacak ve trafiği dert ettirmeyecek özel bir helikopteriniz olmalı...

STANDART SABAH DÖNÜŞLERİ

Dubai'yı ziyaret ederseniz bunu yapabilirsiniz. Ücretsiz bir gezinti için Şeyhlerden birinden yardım isteyebilirsiniz size suyun içinde nasıl hareket edeceğini söyleyecektir.

EVCİL HAYVANINIZLA SÜRÜŞ VE MESAJLAŞMA

Dubai yollarında çita ile birlikte dolaşmakta özgürsün. Kimse sizi durdurmaz. Çita'nın arabanın içinde kalmasını sağlayın.

ALTIN ALMAK İÇİN ATM'YE GİTMENİZ YETERLİDİR

Türkiye'de olduğu gibi bu makinelerin içinden çikolata, bisküvi veya kraker satın alınmıyor. Bildiğimiz külçe altınları sokakta bulunan bu makinelerden temin edebilirsiniz.