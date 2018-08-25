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'nin Maldivleri'nden yardım çığlığı!

’nin derin tatlı su göllerinden biri olan ve Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen ’un Yeşilova ilçesindeki , kirlilik riskiyle karşı karşıya. Yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Salda Gölü’ndeki altyapı yetersizliğine dikkat çeken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, riskin boyutlarını ve çözüm önerilerini anlattı.

Giriş Tarihi: 25.8.2018 14:29
Türkiye'nin Maldivleri'nden yardım çığlığı!

Çadır konaklaması yapan ve günübirlik olarak gölü ziyaret eden turist sayısının 2 yılda 3-4 kat arttığını kaydeden Başkan Ercengiz, "Burası kapalı havza. Yani kirlilik yaşandığında bu işin geri dönüşü yok. Çok hızlı hareket etmeliyiz. Bölgeye yönelik ilgi elbette hepimizi memnun ediyor ancak alt yapımız maalesef yeterli değil. Böyle giderse gelecek yıllar Salda'nın doğal güzelliğini değil, kirliliğini konuşuruz" dedi.

GÖL KORUMA ALTINDA

Bölgenin koruma altında olduğuna dikkat çeken Ercengiz, "Biz elimizden geldiğince gölümüzü ve çevresini korumaya çalışıyoruz. Tabi buranın yetki ve sorumluluğu Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde. Ben Valimizle de önlemler konusunu görüştüm. Hızlı hareket edilmesi gerektiğini, göl ve çevresinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ettim. Şu an da insani ihtiyaçların giderilmesi için bile yeterli alan yok" dedi.

BURDUR'U DÜNYA TANIMALI

'da tatil yapan birçok tatilcinin rotasını Burdur'a çevirdiğini anlatan Ercengiz, şöyle devam etti: "Lavanta hasadı ile başlayıp ile devam eden çok güzel bir rota ortaya çıktı. Biz bu değerleri en iyi şekilde koruyup Burdur'un tanıtımını tüm dünyaya yapmak istiyoruz. Ümit ediyorum ki alt yapı yeterliliğini sağladığımızda buradaki etkinliğimizde daha üst noktaya çıkacak."

Kaynak: Hürriyet

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Türkiye'nin Maldivleri'nden yardım çığlığı!
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