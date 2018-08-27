'Acarlar Longozu' beyaz nilüferleriyle büyülüyor

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan bu mekan Karadeniz'e yalnızca 700 metre uzaklıkta olup 1. Derecede doğal sit alanı olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Eğer longoz yapılara meraklıysanız bildiğiniz gibi ülkemizde iki longoz yer alıyor. Longozlardan biri Kırklareli yakınlarındaki İğneada Longozu. Araştırmacılara göre İğneada Longozu'nun Acarlar Longozu'ndan daha büyük olduğu söylense de Acarlar Longozu'nun tek parça olması dünyada dereceye girmesini sağlıyor.

Longozda çeşitli hayvan türlerinin yaşadığını belirtmiştik. Bu hayvan türleri; sülün, yılan, çakal, çulluk, kaplumbağa, yaban ördeği, yaban kazı, tilki, yaban domuzu. Gölde yaşayan canlılar ise sazan, turna, yayın, kefal ve çeşitli balık türleri bulunuyor. Ayrıca bunların dışında su menekşesi, su lalesi, göl soğanı, su zambağı ve değişik renklerdeki nilüferler de longozda bulunan bitki türlerinden bazıları. Haziran ayında açan çeşitli renklerdeki nilüferler ise burayı adeta rengarenk bir şölen yerine dönüştürüyor. Toplamda 16 km uzunluğa sahip bu yerde 4 kilometrelik bölüm, tekne ve su bisikleti ile gezme şansını ziyaretçilerine sunuyor. Buraya gelip de tekne turu yapmadan dönmeyi asla düşünmeyin. Ayrıca burada kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak tesisler de bulunuyor.

GEZEBİLECEĞİNİZ DİĞER YERLER

Poyrazlar Gölü: Karasu tarafına doğru yolculuğunuza devam ederken karşınıza çıkacak olan Poyrazlar Gölü (Halk dilinde Teke Gölü)'nde keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Gölün derinliğinin yer yer on metrelere ulaştığı söylenmekte. Ayrıca yine gölün çevresinde piknik yaparak haftanın yorgunluğunu üzerinden atabilirsiniz. Bol bol fotoğraflar çekilerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gölde ve etrafında avlanmanın yasak olduğu bu alanda göçmen kuşları da ortama ayrı bir hava katıyor. Yine de bazı eksiklikleri de bulunmuyor değil. Eğer piknik için gelecek olursanız her türlü malzemenizi yanınızda getirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu doğa harikası yerde küçük bir büfe ve bir lokanta dışında başka bir mekan bulunmuyor.

Yenimahalle: Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü alana kadar gittiğinizde Yenimahalle'ye ulaşmış olursunuz. Nehrin bir tarafı Yenimahalle diğer tarafı ise İhsaniye. Burada nehrin kenarında yürüyüş yapabilir, çayınızı yudumlarken sakin bir ortamda kafanızı dinleyebilirsiniz. Yine yol kenarında bulunan balık lokantalarından karnınızı doyurabilirsiniz. Balıkların tazeliğinden şüpheniz olmasın. Neredeyse tüm lokantaların kendi tekneleri bulunuyor ve kendi tuttukları balıkları pişirip satışa sunuyorlar. Yine belirtmemiz gereken bir diğer önemli husus ise nehrin denize döküldüğü alanın mersin balıklarının yumurtlama alanı olması. Bu bölgede mersin balıklarının avlanması kesinlikle yasak.

Maden Deresi: Karasu'ya yaklaşık 10 km uzaklıkta yer alan Maden Deresi, tercih edebileceğiniz bir başka piknik alanı. Kayın, çınar, ceviz, kestane ağaçlarıyla çevrilli olan bu yer alternatif dinlenme noktalarınızdan biri olabilir. Yine burada da tek bir büfe olduğundan dolayı malzemelerinizi önceden getirmenizde fayda var.

Melen Ağzı: Bir başka alternatif yer olan Melen Ağzı, Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alıyor. Burada küçük teknelerle gezinti yapabilir, lokantada balıkların tadına bakabilirsiniz.