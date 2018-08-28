Sabah

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > 2019 yılı Türkiye ve Rusya'da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacak

2019 yılı Türkiye ve 'da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacak

İHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 19:55
- 2019 yılı Türkiye ve 'da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacak

(Fotoğraflı)

Tuba Ayhan
MUĞLA (İHA) - Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Eleonora Mitrofanova Bodrum Belediye Başkanı 'u makamında ziyaret etti.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı, Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Başkanı (Uluslararası İnsani ve Kültürel Sorunları Yetkilisi) Eleonora Mitrofanova, Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.
Eleonora Mitrofanova, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında kültürel ve turistik bağları genişletmek amacıyla 2019 yılının, Türkiye ve Rusya'da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacağını belirtti. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler yapılacağını anlattı. Ziyarette ayrıca Türk-Rus Sosyal Forumu çerçevesinde bazı etkinliklerin Bodrum'da düzenlenmesi ile ilgili olanaklar da görüşüldü.
Türkiye'nin gözde tatil merkezi ve dünya markası Bodrum'un Rusya'da daha çok tanıtılması için elinden gelen gayreti göstereceğinin altını çizen Başkan Kocadon, gönülden işbirliği ve nazik ziyareti için Eleonora Mitrofanova'ya teşekkür etti.
(TA-MB-Y)

28.08.2018 19:46:16 TSI
NNNN
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2019 yılı Türkiye ve Rusya'da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN