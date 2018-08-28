Bulut istilasına uğrayan Büyük Kanyon

Büyük Kanyon'da 10 yılda bir gerçekleşen muhteşem doğa olayı. Büyük Kanyon,10 yılda bir görülen bir doğa olayı ile karşılaşıyor. Bu yıl,geçtiğimiz bir kaç ay öncesinde meydana geldi. Kanyon adeta bulutlar arasındaymış gibi görüntülendi. Doğa olayıyla birlikte,kanyonun tamamı sisle kaplanıyor.

Büyük Kanyon, Büyük Kanyon Ulusal Parkı olarak ta biliniyor.ABD'nin Arizona eyaletinde bulunuyor. Bu güzel görünümlü kanyon, bir çok renge sahip ve Kolorado nehrinin çevresinde bulunuyor. Oluşumu da, Kolorado ırmağının yarıkları milyonlarca yıl oymasıyla oluşmuştur. 466 km uzun ve genişliği 400 m ila 2,4 km arasında değişiyor. Derinliği 1600 m'ye kadar ulaşıyor.Kanyonun yarıklarında, dünyanın 2 milyar yıllık tarihi gizleniyor.

Kanyon, bundan yaklaşık 3000 yıl kadar önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kızılderililere ev sahipliği yapmıştır.