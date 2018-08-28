Moğolistan'da neler yapılır?

Moğolistan,Doğu ve Orta Asya'da yer alıyor.Denize kıyısı yok ve bağımsız bir ülke. Sınırlar Moğolistan'ı,kuzeyde Rusya'dan,güneyde,doğuda ve batıda ise Çin'den ayırıyor.

Moğolistan'da bir çok müze dikkat çekiyor; Bogd Khaan Winter Palace Müzesi,Doğa Tarihi Müzesi,Moğolistan Milli Tarih Müzesi, Zanabazar Güzel Sanatlar Müzesi dikkat çeken ilk müzeler arasında.

Cengiz Han heykelinin bulunduğu Sukhbaatar Meydanı,Ulusal opera,Parlamento binası,Kültür Sarayı gibi önemli noktaları da unutmayalım. Zaisan Tepesine çıkıp bütün Ulan Bato'u izleyebilirsiniz.

MOĞOLİSTAN'DA GEZİLECEK YERLER

Devlet Balesi, Operası, Kukla Tiyatrosu, Halk Dansları, Halk Ordusu Dansı ve Müzik Topluluğu da kültür ve sanat bakımından sizi büyüleyecek. Sirk oldukça tercih edilen bir yerdir ancak sirklerin ne tür işkencelere dayalı bir gösteri olduğunu bildiğimiz için tavsiyelerimiz arasına girmemektedir. Onun haricinde ,barlar,gece kulüpleri,dans ve canlı müziğin olduğu bir sürü mekanla gecelerinizi renklendirebilirsiniz.

Yeme içme bakımından farklı tatlara sahip,Suutei Tsai bir çeşit Moğol çayı. Sütlü ve tuzlu içilir.

Mutfakları da bizim mutfağımızı andırıyor. Yemeklerde ana malzeme olarak sığır ve koyun eti tercih ediyorlar.Geleneksel yemekleri arasında genellikle çok yağlı koyun eti haşlaması,pirinç veya süt ürünleri yer alır. Restoranlarda döviz geçtiği için,hiçbir sıkıntı yaşamadan, doya doya yiyebilirsiniz.

Yerel lezzetleri ise Boodog isimli yemekleridir, keçinin kaburgasının içten pişirilmesiyle yapılıyor .Balık yemekleriyle de oldukça zengin bir bölge olarak, balık severlere de hitap ediyor.

Alışveriş olarak resim, deve tüylü battaniyeler, giysi, bot, mücevher, yöresel kıyafetler, halı gibi eşyalar satın alabilirsiniz.

Moğolistan öyle bir destinasyon ki, yıllar boyunca tarih kitaplarından okuduğumuz Kağanların iç dünyasını görme şansı elde ediyorsunuz, Asya ülkesi ziyaret ediyorsunuz,müzelerde kendinizi tarihin içinde buluyorsunuz. Diğer yandan da tatilinizi dilediğinizce tatilinizi yaşayıp, yeni tatlar deniyorsunuz. Asya bölgesini merak edenler,özellikle tarihin eski savaşçılarını merak edenler Moğolistan'a hemen bir tur ayarlayabilir.